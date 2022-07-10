Власти Франции заявили о контактах с Минобороны России

На вопрос о поставках тяжелого вооружения Киеву, глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что старается не говорить «слишком много» о поставках оружия

Себастьян Лекорню (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Между представителями министерств обороны Франции и России продолжаются контакты, окончательно разрывать нить взаимоотношений с Москвой нельзя, заявил в интервью Le Journal Du Dimanche недавно назначенный министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Мы не воюем с Россией. Да, есть контакты между гражданскими или военными чиновниками, полностью перерезать нить с Москвой нельзя. Франция выполняет свою роль уравновешивающей силы. Украина нуждается в том, чтобы мы могли играть эту роль», — сказал он.

Лекорню заявил, что Франция вместе с союзниками продолжит оказывать военную помощь Украине. На вопрос о просьбах Киева поставлять больше тяжелого вооружения, министр ответил: «Мы стараемся не говорить слишком много о наших поставках оружия».

Говоря об обстановке в Донбассе, он выразил мнение, что ситуация затягивается надолго. «В этом случае возникает вопрос о стратегической глубине обеих сторон, то есть об их способности восстановиться, чтобы удержаться», — сказал Лекорню.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения Донбасса и обеспечение собственной безопасности в условиях угрозы со стороны НАТО. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, а западные страны ввели санкции и усилили военную помощь Украине.

После начала операции глава Пентогона Ллойд Остин говорил о попытках организовать переговоры с российским Минобороны, но получил отказ. Разговор между Остином и министром обороны Шойгу в итоге состоялся только в мае, сообщала американская сторона.

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В связи с ситуацией на Украине президенту России Владимиру Путину неоднократно звонил французский лидер Эмманюэль Макрон. В частности, разговор состоялся в первый день спецоперации, они также многократно беседовали в марте. За постоянные контакты с Путиным Макрона критиковал премьер Польши Матеуш Моравецкий, но французский лидер заявлял, что считает переговоры своим долгом.