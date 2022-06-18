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Политика ,  
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Клинтон допустила выход США из НАТО при переизбрании Трампа

США вышли бы из НАТО, если бы в 2020 году экс-президент США Дональд Трамп смог переизбраться. Об этом заявила бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в интервью Financial Times.

«Если бы Трамп победил в 2020 году, он бы спровоцировал выход [США] из НАТО. У меня нет в этом сомнений», — заявила Клинтон.

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Дональд Трамп

Он отметила, что считает последовательное расширение НАТО на восток после распада СССР верной политикой. «Я всегда верила в расширение НАТО и считаю аргументы против этого в лучшем случае наивными, поскольку то, что мы сейчас видим, наглядно показывает почему это было необходимо», — указала экс-госсекретарь.

Трамп неоднократно критиковал союзников США по НАТО за то, что они не вносят справедливый вклад в деятельность военной организации. «Если НАТО развалится, то пусть развалится», — заявил он в 2016 году.

Экс-президент также заявлял, что считает НАТО отсталой организацией, так как альянс был создан еще во времена Советского Союза. Кроме того, Трамп критиковал альянс за то, что он якобы не обсуждает терроризм и не борется с ним.

Теги
НАТО Хилари Клинтон Дональд Трамп

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