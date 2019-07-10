Американский адмирал заявил Сенату о российских войсках в Венесуэле

По его словам, Москва продолжает защищать режим Мадуро. Главным кредитором Венесуэлы остается Китай

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Российские военнослужащие и военные специалисты по-прежнему находятся в Венесуэле. Об этом на слушаниях в Сенате рассказал адмирал Крейг Фоллер, глава южного командования Вооруженных сил США, сообщает агентство Efe.

Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.

При этом Фоллер отметил, что крупнейшим кредитором Венесуэлы остается Китай, которому Каракас задолжал порядка $60 млрд.

Также адмирал отметил, что проблемами Латинской Америки остаются слабые правительства, крупные преступные сообщества, незаконный оборот наркотиков, нелегальная миграция, коррупция и вооруженные экстремисты.

США неоднократно требовали от России перестать оказывать помощь законному президенту Венесуэлы Мадуро. В середине июня советник главы США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Москва в мае заключила с Каракасом оборонный контракт на $209 млн. Эти сообщения опроверг посол России в Венесуэле Владимир Заемский.

В начале июня Путин говорил, что Россия не создает опорных баз в Венесуэле и не перебрасывает туда войска. Однако Москва выполняет свои контрактные обязательства в сфере ВТС. Путин указал, что Россия ранее официально продавала оружие Венесуэле и российские специалисты обязаны его обслуживать.