В Белом доме допустили продолжение работы Chevron в Венесуэле

В Белом доме допустили продолжение работы Chevron в Венесуэле

Несмотря на санкции в Вашингтоне считают, что Chevron должен продлить лицензию

Фото: Alan Diaz / AP

Американские власти в настоящее время обсуждают продление лицензии Chevron на работу в Венесуэлу несмотря на санкции против Каракаса, сообщает агентство Bloomberg.

Факт дискуссии на эту тему подтвердил главный экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кудлоу. По его словам, у Chevron есть большой опыт работы в Венесуэле, который в Белом доме считают очень ценным.

Chevron — единственная американская компания, которая работает в Венесуэле. Официально она входит в совместное предприятие с государственной Petroleos de Venezuela SA. Лицензия на работу в этой южноамериканской стране истекает 27 июля.

После провозглашения Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы США стали вводить санкции против законного правительства Николаса Мадуро. В частности речь шла о запрете взаимодействовать с нефтяной компанией PDVSA. Также США пытались усложнить экспорт нефти из Венесуэлы, рассчитывая тем самым ослабить позиции Мадуро.

При этом Chevron активно действовал в Венесуэле, рассчитывая использовать свое влияние в стране в случае смены власти.