Захарова сочла отставку Джонсона нежеланием оставаться «в дырявой шлюпке»

После отставки главы МИД Великобритании Бориса Джонсона «все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса» в стране.​ Об этом в своем Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она предложила вспомнить о прогнозах, что «эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Мэй». В итоге, по ее словам, «британский король политической эксцентрики» решил не «оставаться ​в этой дырявой шлюпке», написала она в своем Facebook. По мнению Захаровой, «столько врать миру про «руку Кремля» <...> становится уже опасно».

О том, что Джонсон покидает британское правительство, стало известно ранее 9 июля из заявления Даунинг-стрит. Отмечалось, что преемник будет назначен в ближайшее время.

Отставка Джонсона стала второй в кабинете министров Мэй на фоне разногласий по Brexit. Разногласия возникли из-за документа, в котором перечислены договоренности по выходу из ЕС. В том числе в документе предполагалось создание зоны свободной торговли и формирование списка товаров, которые не должны будут подпасть под ограничения в будущем. Этот документ был разработан с учетом интересов жителей Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании, но продолжающих активную торговлю с Ирландской республикой, которая останется в составе ЕС.

Накануне из-за разногласий по Brexit свой пост покинул министр по вопросам выхода Британии из Евросоюза Дэвид Дэвис.