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Побывавший в Москве сенатор Кеннеди сравнил российские власти с мафией
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Побывавший в Москве сенатор Кеннеди сравнил российские власти с мафией
Политика, 09:22
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Побывавший в Москве сенатор Кеннеди сравнил российские власти с мафией
После переговоров в Москве американский законодатель-республиканец сравнил российские власти с мафией, призвал не доверять Путину, а Лаврова назвал «задирой». Встречи в Москве сенатор охарактеризовал как напряженные
Джон Кеннеди (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Побывавший с визитом в Москве в составе делегации членов Конгресса США сенатор Джон Кеннеди заявил, что иметь дело с российским правительством — это как «иметь дело с мафией», сообщает Associated Press. Делегация американских законодателей впервые с 2016 года побывала в Москве с 30 июня по 4 июля, а об итогах поездки сенатор рассказал 9 июля в Вашингтоне.

«В России нет политической философии. Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии», — сказал Кеннеди. «Их философия — это деньги и власть. Такова философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор», — добавил сенатор.

По словам Кеннеди, он ничего не имеет против предстоящего саммита Трампа и Путина, хотя и не ожидает никаких серьезных прорывов на нем. «Нельзя доверять Путину. Думаю, лучшее, что мы можем сделать — это попытаться сдержать его», — сказал он.

По его словам, встречи с представителями различных ветвей власти в Москве были эмоциональными, а министра иностранных дел Сергея Лаврова он охарактеризовал как «задиру». Переговоры с ним Кеннеди называл одними из самых трудных за все время визита. В России нет свободной прессы, и существует огромный разрыв в благосостоянии между элитами и обычными гражданами, пояснил Кеннеди.

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Сенатор рассказал, что они предупредили россиян о недопустимости вмешательства в выборы в США, а если такие факты повторятся в ноябре во время промежуточных выборов, то Конгресс «ударит вас еще более сильными санкциями, чем те, которые действуют сейчас». Ответом России, рассказал сенатор, было «отрицание, отрицание, отрицание».

По итогам поездки Кеннеди сделал вывод, что «Россия хочет того, чего хочет Путин, а чего хочет господин Путин, так это статуса». «Это действительно как иметь дело с мафией», — резюмировал он.

Члены американского Конгресса встретились с Лавровым 3 июля. По словам сенатора от штата Алабама и председателя комитета сената по ассигнованиям Ричарда Шелби, на встрече обсуждалось множество вопросов, в том числе тема Крыма. МИД России сообщил, что на встрече «особое внимание было уделено возможностям восстановления контактов по линии органов законодательной власти», а кроме того, «затрагивались некоторые актуальные международные и региональные темы».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «весьма удовлетворены» приездом в Россию представителей конгресса США, так как именно межпарламентские связи остаются «одной из важнейших составляющих общего комплекса двусторонних отношений, состояние которых сейчас оставляет желать лучшего». В то же время он отметил, что планов встретиться с делегацией конгресса у Владимира Путина нет из-за плотного графика по внутренним делам. В начале поездки конгрессмены заявляли, что хотели бы встретится с российским президентом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, с которым также встречались американские законодатели, заявил, что российская сторона пошла навстречу делегации конгресса США и проведет встречу без представителей СМИ, «учитывая, что сама постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора».

Визит американских законодателей состоялся в преддверии встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Сенат США , визит , делегация
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