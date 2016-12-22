Лавров обсудил с делегацией конгресса США Крым и встречу Путина и Трампа

Глава делегации США Ричард Шелби после встречи с Сергеем Лавровым выразил надежду на укрепление отношений с Россией. По его словам, «началом новой главы» может стать встреча Путина и Трампа

Сергей Лавров (справа) на встрече с делегацией конгресса США (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с делегацией конгресса США, в состав которой входят представители обеих палатах американского парламента. По словам главы делегации, сенатора от штата Алабама и председателя комитета сената по ассигнованиям Ричарда Шелби, ​целью визита американских политиков в Россию служит укрепление отношений двух стран.

«Результатов пока нет, визит только начался, но мы заинтересованы в укреплении отношений, в лучших отношениях. Посмотрим, что получится», — сказал Шелби журналистам после завершения встречи с Лавровым (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы должны рассматривать Россию как супердержаву, как конкурента, но не врага», — отметил сенатор (цитата по «РИА Новости»).

​В ходе встречи с Лавровым, по словам Шелби, обсуждалось множество вопросов, в том числе тема Крыма.

«Это была хорошая встреча: мы обсудили много серьезных вопросов, в основном концентрировались на предстоящей встрече президентов Трампа и Путина», — сказал Шелби (цитата по «РИА Новости»), выразив надежду, что встреча лидеров двух стран поможет открыть новую главу в отношениях США и России.

​Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «весьма удовлетворены» приездом в Россию представителей конгресса США, так как именно межпарламентские связи остаются «одной из важнейших составляющих общего комплекса двусторонних отношений, состояние которых сейчас оставляет желать лучшего». В то же время он отметил, что планов встретиться с делегацией конгресса у Путина пока нет.

​«Пока, к сожалению, в графике такой встречи нет. График достаточно интенсивный, у президента много внутренних дел. Но опять же, это никак не скажется на эффективности работы здесь наших гостей, вы видите их напряженные контакты», — сказал Песков.

Во вторник, 3 июля, делегация конгресса США должна встретиться с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Ранее стало известно, что по просьбе американских гостей встреча пройдет в закрытом для прессы режиме. По словам Володина, это говорит «о необходимости серьезного разговора».​