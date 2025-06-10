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Политика ,  
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Axios рассказал, как Трамп может подавить беспорядки в США

Axios: для подавления протестов Трамп может применить закон 1807 года
Трамп может сослаться на закон 1807 года для подавления протестов, вспыхнувших из-за рейдов против нелегальных мигрантов, пишет Axios. Этот закон позволяет президенту использовать вооруженные силы США для обеспечения правопорядка
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может задействовать федеральные войска для подавления протестов, вспыхнувших из-за рейдов против нелегальных мигрантов, пишет портал Axios. Чтобы развернуть вооруженные силы, Трамп должен будет официально использовать так называемый закон о восстании 1807 года.

Axios отмечает, что Трамп называл участников протестов мятежниками. Именно этот факт, по версии портала, может говорить о готовности американского президента прибегнуть к нормативно-правовому акту, принятому более 200 лет назад.

Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act) — это федеральный закон США, который предоставляет президенту право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности в случае антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей.

Документ существенно ограничивает действие другого закона — Posse Comitatus Act, принятого в 1878 году, согласно которому федеральные войска не могут действовать в США без санкции конгресса.

Трамп ранее уже нарушил многолетнюю практику, задействовав для подавления протестов в Лос-Анджелесе силы Национальной гвардии Калифорнии без согласия штата, отмечает Axios. В последний раз американский президент развертывал Национальную гвардию штата без просьбы губернатора в 1965 году. Тогда 36-й президент США Линдон Джонсон отправил войска для защиты демонстрантов за гражданские права в Сельме (штат Алабама).

После отправки бойцов Нацгвардии в Лос-Анджелес губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подает в суд на Трампа. По словам Ньюсома, подписанный президентом приказ «может позволить ему отправить армию в любой штат, в который он пожелает». «Это несомненный шаг к авторитаризму, который угрожает основам нашей республики», — написал Ньюсом в Х.

Президент США в ответ пригрозил губернатору арестом. Трамп отметил, что ему нравится Ньюсом, «но он ужасно некомпетентен».

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Фото:Mike Blake / Reuters

Протесты вспыхнули после того, как 6 июня иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела рейды в Лос-Анджелесе. Силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, более сотни человек были задержаны. Следом волна протестов распространилась и по другим американским штатам: антимиграционные демонстрации прошли на улицах крупнейших городов Кентукки и Джорджии — Луисвилла и Атланты, а также Техаса, сообщал CNN.

Axios пишет, что закон о восстании не первый раз привлекает внимание Трампа и его сторонников. В 2020 году во время погромов, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда и проходили под лозунгом Black Lives Matter, помощники Белого дома подготовили проект прокламации о выводе на улицы тысяч действующих военнослужащих США.
Однако тогдашние председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Марк Эспер уговорили Трампа отказаться от такого шага.

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Милена Костерева
акции протеста беспорядки США мигранты военные
Дональд Трамп фото
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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