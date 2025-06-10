Один человек погиб при ударе ВСУ по минимаркету на заправке в Белгороде
В Белгороде один человек погиб и четверо пострадали в результате удара ВСУ беспилотником по заправке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
«Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — cказал он.
Еще трех женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
В МЧС сообщили, что на месте происшествия работают более 50 спасателей и 23 единицы техники.
Гладков добавил, что есть угроза повторного удара дрона.
Судя по опубликованным кадрам, была атакована заправка Teboil. Мэр города Валентин Демидов сообщил об ограничениях движения в районе улицы Сумской на северо-западе Белгорода, где располагается несколько АЗС, в том числе Teboil.
В ночь на 10 июня губернатор сообщил, что над Белгородской областью сбили несколько украинских БПЛА, обломки одного из них упали в столице региона. В результате пострадал 8-летний ребенок: мальчик получил минно-взрывную травму и баротравму, бабушка доставила его в больницу.
За ночь с 9 на 10 июня над российскими регионами было уничтожено свыше сотни беспилотников, из них 20 — над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
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