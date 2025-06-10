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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб при ударе ВСУ по минимаркету на заправке в Белгороде

Сюжет
Военная операция на Украине
Здание минимаркета обрушилось. Погибла женщина, еще три женщины и мужчина госпитализированы

Один человек погиб при ударе ВСУ по минимаркету на заправке в Белгороде
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В Белгороде один человек погиб и четверо пострадали в результате удара ВСУ беспилотником по заправке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

«Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — cказал он.

Еще трех женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

В МЧС сообщили, что на месте происшествия работают более 50 спасателей и 23 единицы техники.

Гладков добавил, что есть угроза повторного удара дрона.

Судя по опубликованным кадрам, была атакована заправка Teboil. Мэр города Валентин Демидов сообщил об ограничениях движения в районе улицы Сумской на северо-западе Белгорода, где располагается несколько АЗС, в том числе Teboil.

Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на парковку под Белгородом
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

В ночь на 10 июня губернатор сообщил, что над Белгородской областью сбили несколько украинских БПЛА, обломки одного из них упали в столице региона. В результате пострадал 8-летний ребенок: мальчик получил минно-взрывную травму и баротравму, бабушка доставила его в больницу.

За ночь с 9 на 10 июня над российскими регионами было уничтожено свыше сотни беспилотников, из них 20 — над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белгород Вячеслав Гладков ВСУ заправка
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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