Один человек погиб при ударе ВСУ по минимаркету на заправке в Белгороде

Здание минимаркета обрушилось. Погибла женщина, еще три женщины и мужчина госпитализированы

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В Белгороде один человек погиб и четверо пострадали в результате удара ВСУ беспилотником по заправке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

«Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — cказал он.

Еще трех женщин и мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

В МЧС сообщили, что на месте происшествия работают более 50 спасателей и 23 единицы техники.

Гладков добавил, что есть угроза повторного удара дрона.

Судя по опубликованным кадрам, была атакована заправка Teboil. Мэр города Валентин Демидов сообщил об ограничениях движения в районе улицы Сумской на северо-западе Белгорода, где располагается несколько АЗС, в том числе Teboil.

В ночь на 10 июня губернатор сообщил, что над Белгородской областью сбили несколько украинских БПЛА, обломки одного из них упали в столице региона. В результате пострадал 8-летний ребенок: мальчик получил минно-взрывную травму и баротравму, бабушка доставила его в больницу.

За ночь с 9 на 10 июня над российскими регионами было уничтожено свыше сотни беспилотников, из них 20 — над Белгородской областью, сообщило Минобороны.