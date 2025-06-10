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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде из-за падения обломков пострадал 8-летний ребенок

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Военная операция на Украине

Над Белгородским районом Белгородской области уничтожили украинские беспилотники, из-за падения обломков пострадал 8-летний ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик. Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу», — написал он в своем телеграм-канале.

У мальчика минно-взрывная травма и баротравма. Кроме того, после падения обломков в нескольких местах загорелась сухая растительность, пожарные оперативно потушили все очаги.

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Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, 8 июня, в Белгородской области в результате атаки беспилотников пострадали два человека. Их доставили в медицинские учреждения и после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

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Полина Харчевникова
Вячеслав Гладков Белгородская область пострадавший ребенок
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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