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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на парковку под Белгородом

Сюжет
Военная операция на Украине
Под удар дважды попала парковка магазина в селе Никольское. Пострадали пять человек, загорелась легковая машина
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Украинские беспилотники дважды атаковали парковку коммерческого объекта в селе Никольское, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza уточняют, что под удар попала парковка магазина «Пятерочка».

Пострадали пять человек, в том числе двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые помогали гражданским после первой атаки. Двоих раненых отправили в больницу, сообщил Гладков.

От детонации загорелась легковая машина, осколки повредили еще четыре автомобиля. В здании повреждены кровля, фасад и остекление.

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Село Никольское находится в Белгородском районе, примерно в 19 км к югу от Белгорода. На юге район граничит с Харьковской областью Украины.

Утром 8 июня FPV-дрон атаковал грузовик в хуторе Церковный в этом же районе, сообщал Гладков. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

По словам губернатора, за минувшие сутки под удары ВСУ попали еще несколько населенных пунктов, в том числе Белгород, где упавшие обломки повредили автомобиль, частный дом и заборы еще двух домов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вячеслав Гладков Белгородская область дроны беспилотники парковка
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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