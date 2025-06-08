Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на парковку под Белгородом
Украинские беспилотники дважды атаковали парковку коммерческого объекта в селе Никольское, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza уточняют, что под удар попала парковка магазина «Пятерочка».
Пострадали пять человек, в том числе двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые помогали гражданским после первой атаки. Двоих раненых отправили в больницу, сообщил Гладков.
От детонации загорелась легковая машина, осколки повредили еще четыре автомобиля. В здании повреждены кровля, фасад и остекление.
Село Никольское находится в Белгородском районе, примерно в 19 км к югу от Белгорода. На юге район граничит с Харьковской областью Украины.
Утром 8 июня FPV-дрон атаковал грузовик в хуторе Церковный в этом же районе, сообщал Гладков. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.
По словам губернатора, за минувшие сутки под удары ВСУ попали еще несколько населенных пунктов, в том числе Белгород, где упавшие обломки повредили автомобиль, частный дом и заборы еще двух домов.
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