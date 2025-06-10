Захарова ответила на критику Баку слов Мединского о спорном Карабахе
Словам помощника российского президента Владимира Мединского о «спорном» Нагорном Карабахе придали другое значение, он говорил о «трагедии вооруженного конфликта», заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Не надо выдергивать из контекста не существующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение. Россия официально признает данный регион территорией Азербайджана. Мединский же говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей. Речь шла исключительно о трагедии вооруженного конфликта», — сказала Захарова РБК.
В интервью телеканалу RT Мединский заявил, что если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта и не договориться о мире, «то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах».
После этого МИД Азербайджана заявил, что Мединский исказил факты, и порекомендовал ему «воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям, делая подобные ошибочные заявления по вопросам, выходящим за рамки его полномочий».
Нагорный Карабах перешел под полный контроль Азербайджана в результате военной операции в 2023 году. До этого регион был объектом конфликта между Ереваном и Баку. Сейчас стороны работают над мирным соглашением.
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