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Захарова ответила на критику Баку слов Мединского о спорном Карабахе

Захарова после слов Мединского о спорном Карабахе напомнила позицию России
Мединский назвал Карабах «спорным» регионом и сравнил конфликт там с ситуацией на Украине, после чего Баку порекомендовал ему не делать таких «ошибочных» заявлений. Захарова напомнила, что Россия считает Карабах азербайджанским
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Словам помощника российского президента Владимира Мединского о «спорном» Нагорном Карабахе придали другое значение, он говорил о «трагедии вооруженного конфликта», заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Не надо выдергивать из контекста не существующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение. Россия официально признает данный регион территорией Азербайджана. Мединский же говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей. Речь шла исключительно о трагедии вооруженного конфликта», — сказала Захарова РБК.

В интервью телеканалу RT Мединский заявил, что если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта и не договориться о мире, «то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах».

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После этого МИД Азербайджана заявил, что Мединский исказил факты, и порекомендовал ему «воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям, делая подобные ошибочные заявления по вопросам, выходящим за рамки его полномочий».

Нагорный Карабах перешел под полный контроль Азербайджана в результате военной операции в 2023 году. До этого регион был объектом конфликта между Ереваном и Баку. Сейчас стороны работают над мирным соглашением.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Владимир Мединский Мария Захарова Азербайджан Нагорный Карабах
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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