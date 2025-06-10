МИД Азербайджана обвинил Мединского в искажении фактов о войне в Карабахе
Помощник российского президента Владимир Мединский назвал Нагорный Карабах спорной территорией и тем самым исказил факты, заявил МИД Азербайджана.
«Мы рекомендуем господину Мединскому воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям, делая подобные ошибочные заявления по вопросам, выходящим за рамки его полномочий», — сказано в сообщении.
Министерство отметило, что Россия признает азербайджанский суверенитет над этой территорией, а также назвало неуместным сравнение российско-украинского конфликта с «ситуацией, которая существует в Карабахе».
Заявление азербайджанского МИДа связано с интервью Мединского телеканалу RT. В нем помощник президента сказал, что если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта и не договориться о мире, «то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах».
«Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками (вступит в НАТО) попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война», — предупредил Мединский.
В конце марта МИД Азербайджана возмутился публикацией немецкого президента Франк-Вальтера Штайнмайера, в которой тот рассказал о Нагорном Карабахе среди заметок об истории Армении. После реакции Баку политик принес извинения.
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