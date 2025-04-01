Германия извинилась перед Азербайджаном за пост президента про Карабах

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Глава администрации президента Германии Дерте Дингер извинился перед Азербайджаном за публикацию о конфликте в Нагорном Карабахе немецким президентом Франк-Вальтером Штайнмайером. Об этом пишет агентство «Азертадж» со ссылкой на письмо Дингера помощнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву.

В конце марта Штайнмайер прибыл с визитом в Ереван. В соцсети Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) он сделал несколько публикаций об Армении и ее истории. В числе таких сообщений, уточняет агентство Radar Armenia, оказался флаг Нагорного Карабаха, его сопровождал текст «Конфликт связан с регионом Нагорный Карабах. Согласно международному праву, он принадлежит Азербайджану, но в основном населен армянами. В последние десятилетия здесь произошло множество вооруженных столкновений».

Дингер назвал публикацию технической ошибкой. Он заверил, что, обнаружив ее, пост удалили, а сама публикация не имеет отношения к позиции ФРГ по поводу территориальной целостности Азербайджана.

«Я очень разочарован тем, что была допущена такая ошибка. Искренне прошу прощения за ложное впечатление, которое эта публикация могла создать у некоторых людей в Азербайджане», — говорится в письме Дингера.

Ранее Азербайджан назвал публикацию открытой политической провокацией и потребовал Берлин принести публичные извинения. МИД страны вызвал посла Германии. Заявление об итогах встречи опубликовано на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства. Из сообщения следует, что публикация президента противоречит заявлениям Германии о поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. МИД Азербайджана также отметил, что в стране не существует административной единицы под названием «Нагорный Карабах», а конфликт вокруг этой территории «остался в прошлом».

«Все упоминания о регионе должны избегать политически мотивированной или ложной терминологии», — говорится в пресс-релизе.

Нагорный Карабах в советское время как автономная область входил в состав Азербайджанской ССР, несмотря на преимущественно армянское население. В конце 1980-х, на фоне распада СССР, армяне Карабаха захотели отделиться, что привело к Первой карабахской войне (1992–1994). Армянские силы тогда взяли под контроль не только Карабах, но и прилегающие районы Азербайджана. В 2020 году началась Вторая карабахская война, и Азербайджан вернул себе большую часть утраченных территорий.

В 2023 году Азербайджан объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий», в результате которых власти Нагорного Карабаха объявили о самороспуске — в сентябре того же года глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Почти все армянское население покинуло регион.