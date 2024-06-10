Премьер Польши исключил причастность «внешней силы» к взрыву на заводе

Дональд Туск исключил причастность внешней силы к взрыву на заводе в Польше

В результате взрыва погиб 59-летний работник военного завода. По словам директора предприятия, взрыв произошел на центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Взрыв на военном заводе Mesko в Скаржиско-Каменне в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке Польши не связан с «внешней силой». Об этом после заседания правительства страны в Белостоке заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Wnp.pl.

«На данный момент не существует оснований предполагать, что за этим драматическим событием стоит какая-то внешняя сила», — сказал он.

По его словам, он получил информацию об инциденте от министра внутренних дел Польши Томаша Семоняка. Соответствующие службы находятся на месте и проверят каждую деталь, сказал Туск.

Польский премьер сказал, что в результате взрыва погиб 59-летний мужчина, который на протяжении длительного периода работал на заводе.

О том, что на Mesko произошел мощный взрыв, днем 10 июня рассказала директор предприятия Эльжбета Сренявска. «У нас произошел взрыв на центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад», — заявила она. По ее словам, в компании сегодня создана специальная комиссия, которая будет работать над выяснением причин этого инцидента.

Wyborcza писала, что за последние три года на предприятии произошло еще два взрыва. Комиссия исключала фактор диверсии в обоих случаях.

Mesko работает на протяжении более чем 100 лет. Во время существования социалистической Польши там производилась гражданская продукция, в том числе велосипеды, подшипниковые станки, текстильные машины и ткацкие станки, счетные машины и электронные калькуляторы. В начале 1990-х годов Mesko прошел реструктуризацию и занялся производством вооружений. Сейчас Mesko входит в состав Polska Grupa Zbrojeniowa SA и производит в основном ракеты и боеприпасы.

В мае Туск сообщил об аресте девяти подозреваемых в диверсиях на территории республики, которых он обвинил в сотрудничестве с российской стороной. В том же месяце Financial Times со ссылкой на представителей европейских разведывательных служб написала, что Россия готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на территории Европы, напрямую и через доверенных лиц.

«Не похоже на какой-то серьезный материал. Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны», — заявил по поводу этой публикации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.