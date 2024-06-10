 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине национализировали Одесский НПЗ

Сюжет
Военная операция на Украине
В 2013 году объект покупала компания разыскиваемого сейчас в стране украинского предпринимателя. Власти Украины разработали дорожную карту по дальнейшему развитию и использованию мощностей Одесского НПЗ
Одесский НПЗ
Одесский НПЗ (Фото: ogcs.com.ua)

Правительство Украины согласовало принудительное изъятие в интересах государства Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил заместитель председателя агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) Павел Великоречанин, говорится в сообщении агентства.

Ранее по поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство страны и АРМА разработали дорожную карту по дальнейшему развитию и использованию мощностей арестованного НПЗ. До наложения на него ареста он принадлежал «пророссийскому бизнесмену», пишут в АРМА.

Украина предъявит иск к России на $2,5 млрд за Каховскую ГЭС
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Агентство «Украинские новости» пишет, что завод приостановил выпуск нефтепродуктов с конца февраля 2014 года. Его заявленная мощность составляет 2,8 млн т нефти в год.

В 2023 году АРМА предлагало украинскому правительству передать Одесский НПЗ в управление госкомпании. В сентябре 2017 года кабмин Украины передал объект в сферу управления Фонда государственного имущества страны, однако в 2019 году Верховный суд Украины разрешил обжаловать конфискацию.

По данным «Украинских новостей», в 2013 году «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания», которая принадлежала на тот момент украинскому бизнесмену Сергею Курченко, купила 99,57% Одесского НПЗ у ЛУКОЙЛа.

Американца осудили за помощь в обходе санкций против украинского олигарха
Общество

Украинский предприниматель покинул Украину в 2014 году, суд арестовал активы Одесского НПЗ. В том же году его объявили в розыск. Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в 2015 году. В 2018 году в список OFAC были внесены ООО «Компания «Газ-Альянс» (контролируется Курченко) и ЗАО «Внешторгсервис» за поддержку ДНР и ЛНР. В апреле 2022 года санкции против Курченко ввел и ЕС.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Украина Одесса изъятие

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Украина потеряла больше половины мощностей производства энергии
Политика
Россия и Украина обменялись пленными
Политика
Отчисленный из МГУ студент из Одессы сообщил, что не вернется на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Синоптик раскрыла, сколько осадков выпадет в ближайшие дни в Москве Общество, 16:05
Пакет проектов о запрете пропаганды ЛГБТ поступил в парламент Грузии Политика, 16:00
Мишустин назвал срок индексации пенсий работающим пенсионерам Экономика, 15:53
Российская НАСК запланировала ремонт колумбийских Ми-17 Политика, 15:52
Шойгу и Вулин обсудили противодействие вмешательству Запада в дела стран Политика, 15:44
Бах не увидел риска для Олимпиады из-за досрочных выборов во Франции Спорт, 15:40
NBC узнал об обсуждении в Белом доме переговоров с ХАМАС в обход Израиля Политика, 15:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты назвали объем капитала в ETF для Ethereum. Как его считали Крипто, 15:37
Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины Политика, 15:31
Иркутская прокуратура проверит данные о пропавшем с дамбы гравии Общество, 15:26
Возможности для бизнеса и потенциал искусственного интеллекта Отрасли, 15:10
В Армении заявили, что российская теннисистка Аванесян сменит гражданство Спорт, 15:09
Суд в Варшаве выдал ордер на арест бежавшего в Белоруссию судьи Политика, 15:07
Акционеры ВТБ одобрили обратный сплит акций в пропорции 5000:1 Инвестиции, 15:04