На Украине национализировали Одесский НПЗ

В 2013 году объект покупала компания разыскиваемого сейчас в стране украинского предпринимателя. Власти Украины разработали дорожную карту по дальнейшему развитию и использованию мощностей Одесского НПЗ

Одесский НПЗ (Фото: ogcs.com.ua)

Правительство Украины согласовало принудительное изъятие в интересах государства Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил заместитель председателя агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) Павел Великоречанин, говорится в сообщении агентства.

Ранее по поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство страны и АРМА разработали дорожную карту по дальнейшему развитию и использованию мощностей арестованного НПЗ. До наложения на него ареста он принадлежал «пророссийскому бизнесмену», пишут в АРМА.

Агентство «Украинские новости» пишет, что завод приостановил выпуск нефтепродуктов с конца февраля 2014 года. Его заявленная мощность составляет 2,8 млн т нефти в год.

В 2023 году АРМА предлагало украинскому правительству передать Одесский НПЗ в управление госкомпании. В сентябре 2017 года кабмин Украины передал объект в сферу управления Фонда государственного имущества страны, однако в 2019 году Верховный суд Украины разрешил обжаловать конфискацию.

По данным «Украинских новостей», в 2013 году «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания», которая принадлежала на тот момент украинскому бизнесмену Сергею Курченко, купила 99,57% Одесского НПЗ у ЛУКОЙЛа.

Украинский предприниматель покинул Украину в 2014 году, суд арестовал активы Одесского НПЗ. В том же году его объявили в розыск. Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в 2015 году. В 2018 году в список OFAC были внесены ООО «Компания «Газ-Альянс» (контролируется Курченко) и ЗАО «Внешторгсервис» за поддержку ДНР и ЛНР. В апреле 2022 года санкции против Курченко ввел и ЕС.