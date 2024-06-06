Украина предъявит иск к России на $2,5 млрд за Каховскую ГЭС

В «Укргидроэнерго» пояснили, что Россия должна заплатить по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций между Москвой и Киевом. Каховская ГЭС была разрушена 6 июня 2023 года, по данным России, ее уничтожили ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Компания «Укргидроэнерго» инициировала инвестиционный арбитраж против России, обвинив ее в разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

В организации пояснили, что основанием для иска является соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года. Перед подачей иска юристы «Укргидроэнерго» направили сообщения о разрешении спора и спустя полгода, которые отводятся на «добровольное возмещение Россией убытков», обратятся в международный арбитражный суд.

Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что компания намерена затребовать с России $2,5 млрд за разрушение Каховской ГЭС. По мнению украинской стороны, в уничтожении станции виновата Россия.

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. Киев не признал их.

6 июня 2023 года обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, левый берег которого находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

По словам президента России Владимира Путина, Москва «точно не заинтересована» в ударах по ГЭС из-за тяжелых последствий для подконтрольных территорий. Само разрушение он назвал «варварской акцией» украинских властей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за «методичных атак ВСУ», которые проводились ранее.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что станцию восстановят, «как только позволит военная обстановка». Он оценил ущерб в 1,5 млрд руб. Председатель областного правительства Андрей Алексеенко назвал сумму 11,5 млрд руб.