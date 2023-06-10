Хинштейн сообщил об аресте замглавы центра Росгвардии за мошенничество
В Москве по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) задержали заместителя начальника центра государственной экспертизы Росгвардии Алексея Снегирева, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Снегирева заподозрили в изготовлении подложной экспертизы, пишет Хинштейн. По версии следствия, подрядчики завысили смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу фальсифицированные документы. За положительное заключение сотрудник Росгвардии получил «откат», пишет Хинштейн: заказчики перечислили 6 млн руб. коммерческой структуре, где работают родственники Снегирева.
Накануне следователи провели обыски на работе и дома у сотрудника Росгвардии. Его задержали и в тот же день арестовали на два месяца. По делу также проходят бывший глава управления капитального строительства тыла МВД Дмитрий Петрухин, его бывший заместитель Вадим Сафьянов и директор ООО «ЭнергоСтрой» Максим Иванов.
Центр отвечает за организацию и проведение экспертизы проектной документации объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении Росгвардии и МВД. Его возглавляет полковник Вадим Чисников.
РБК направил запросы в СКР и пресс-службу Росгвардии.
В марте Хинштейн рассказывал о вскрытии коррупционной схемы в ведомстве на 400 млн руб. Депутат сообщал, что начальника отдела Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова заподозрили в причастности к поставкам некачественного и неисправного вооружения по завышенным ценам.
В том же месяце заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого заподозрили в получении взяток на общую сумму 28 млн руб. и превышении полномочий.