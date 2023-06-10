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В Псковской области создадут отряды содействия обороне

Губернатор Ведерников сообщил о создании в Псковской области отрядов содействия обороне
Такие отряды будут действовать во всех муниципалитетах области, их задачей станет помощь силовым структурам в случае ЧС. Псковский губернатор Михаил Ведерников заявил, что в регионе «по максимуму используют опыт Белгородчины»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Псковской области появятся оперативные отряды содействия обороне и безопасности, которые будут помогать силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников.

Такие отряды будут действовать во всех муниципалитетах области, в первую очередь в приграничных районах. В числе их задач Ведерников назвал помощь с тушением пожаров, ликвидацией последствий ЧС и патрулированием важных объектов. «Это даст нам дополнительные возможности в части реагирования на сложные ситуации и информирования из первых уст с мест событий», — сказал губернатор.

«Сейчас наша задача — сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем», — добавил он.

Белгородская область, которая граничит с Украиной, с начала военных действий подвергается обстрелам. Атаки усилились в последнее время, особенно в Шебекинском районе. В регионе созданы народные дружины, которые патрулируют приграничные районы вместе с полицией. Добровольные дружины действуют и в Курской области.

Псковская область граничит с Белоруссией, а также входящими в НАТО и Евросоюз Латвией и Эстонией. В конце мая Невельский район области подвергся атаке беспилотников, в результате было повреждено здание нефтепровода, рассказывал Ведерников. Запуск дронов в регионе запрещен. По словам губернатора, инциденты с беспилотниками происходили и до начала военных действий.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Псковская область Михаил Ведерников оборона Белгородская область
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