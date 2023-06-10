Полтавские власти сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 12:20
Главу МЧС Казахстана уволили после крупного лесного пожара Политика, 11:54
Производитель Zewa и Libresse продал бизнес в России Бизнес, 11:49
В Одессе сбитый беспилотник упал на жилой дом Политика, 11:38
WP узнала о сохранении Украиной крупных резервов для наступления Политика, 11:36
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:33
Карлсен впервые за 16 лет не выиграл ни одной партии на турнире Спорт, 11:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Умер народный художник России Алексей Шмаринов Общество, 11:25
Полтавские власти сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде Политика, 11:09
Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика Политика, 11:00
Гладков сообщил о 82 прилетах в Шебекинском округе за сутки Политика, 10:51
В Екатеринбурге суд закрыл доставку «Ёбидоёби» из-за отравления клиентов Бизнес, 10:37
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:30
На ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв Политика, 10:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Полтавские власти сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде

Глава Полтавской ОВА Лунин сообщил об ударе по военному аэродрому в Миргороде
Погибших и пострадавших нет, но повреждения получила техника на военном аэродроме, ее переместят в более безопасные места, сообщили местные власти. Кроме того, из-за падения обломков повреждены частные здания и автомобили
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В результате ночного удара по военному аэродрому близ Миргорода пострадали техника и инфраструктура, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.

Удар нанесен ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Пожар локализован, последствия обстрела ликвидируют, технику перевозят в безопасные места дислокации.

«В результате работы противовоздушной обороны после падения обломков повреждены восемь частных зданий и четыре частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет», — добавил Лунин.

Ночью взрывы также прогремели в Одессе, там несколько раз включали сирены воздушной тревоги, работала ПВО. «Суспiльне» писало, что на протяжении всей ночи прозвучало пять взрывов.

Российское Минобороны с октября 2022 года неоднократно отчитывалось об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Президент Владимир Путин называет их ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украина отрицает причастность к этому. При этом российское министерство подчеркивает, что не наносит удары по гражданским объектам.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Полтавская область Украина обстрел
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по аэродромам на Украине
Политика
ВСУ сообщили о ракетном ударе по аэродрому близ Кропивницкого
Политика
Минобороны сообщило об ударе по украинским аэродромам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter