Глава Полтавской ОВА Лунин сообщил об ударе по военному аэродрому в Миргороде

Полтавские власти сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде

Погибших и пострадавших нет, но повреждения получила техника на военном аэродроме, ее переместят в более безопасные места, сообщили местные власти. Кроме того, из-за падения обломков повреждены частные здания и автомобили

Фото: Google Maps

В результате ночного удара по военному аэродрому близ Миргорода пострадали техника и инфраструктура, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.

Удар нанесен ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Пожар локализован, последствия обстрела ликвидируют, технику перевозят в безопасные места дислокации.

«В результате работы противовоздушной обороны после падения обломков повреждены восемь частных зданий и четыре частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет», — добавил Лунин.

Ночью взрывы также прогремели в Одессе, там несколько раз включали сирены воздушной тревоги, работала ПВО. «Суспiльне» писало, что на протяжении всей ночи прозвучало пять взрывов.