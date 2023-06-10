Полтавские власти сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде
В результате ночного удара по военному аэродрому близ Миргорода пострадали техника и инфраструктура, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.
Удар нанесен ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Пожар локализован, последствия обстрела ликвидируют, технику перевозят в безопасные места дислокации.
«В результате работы противовоздушной обороны после падения обломков повреждены восемь частных зданий и четыре частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет», — добавил Лунин.
Ночью взрывы также прогремели в Одессе, там несколько раз включали сирены воздушной тревоги, работала ПВО. «Суспiльне» писало, что на протяжении всей ночи прозвучало пять взрывов.
Российское Минобороны с октября 2022 года неоднократно отчитывалось об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Президент Владимир Путин называет их ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украина отрицает причастность к этому. При этом российское министерство подчеркивает, что не наносит удары по гражданским объектам.