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Гладков сообщил о 82 прилетах в Шебекинском округе за сутки

Белгородский губернатор Гладков: по Шебекинскому округу за сутки были выпущены 82 снаряда
Шебекино
Шебекино (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 82 боеприпаса, беспилотники сбросили на район восемь бомб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в Шебекино удары наносились по окраинам. Пострадавших нет, количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется.

В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 10 прилетов из реактивной системы залпового огня «Град». Повреждено шесть домовладений, никто не пострадал.

По селам Муром и Терезовка выпущено в общей сложности 18 минометных снарядов, в селе Белянка зафиксировано два прилета. Повреждены сельхозпредприятие и два автомобиля. В этих населенных пунктах пострадавших нет.

В селе Нижнее Березово после пяти прилетов пострадала одна женщина — она получила легкое осколочное ранение ноги. Разрушений нет.

В последние дни обстрелы Белгородской области участились. Больше всего обстрелов фиксируется в Шебекинском округе. Власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов.

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Гладков сообщил о 82 прилетах в Шебекинском округе за сутки
Гладков сообщил о 82 прилетах в Шебекинском округе за сутки

Теги
Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
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