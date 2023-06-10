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ПМЭФ-2023 ,  
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Президент Казахстана не приедет на ПМЭФ

Reuters: президент Казахстана Токаев не приедет на ПМЭФ-2023
Вместо Токаева на экономический форум в июне приедут замминистра экономики и вице-премьер, причины в Астане не раскрыли. Год назад Токаев посетил ПМЭФ и пояснил, почему Казахстан не признает республики Донбасса
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), сообщили Reuters в пресс-службе правительства республики. Там отказались комментировать причины такого решения.

Вместо Токаева на форум приедут два чиновника из Казахстана — заместитель премьер-министра Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксылыков.

ПМЭФ в этом году пройдет 14–17 июня, его тема: «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». В деловой программе 140 мероприятий и тысяча спикеров. На форуме 16 июня выступит президент Владимир Путин.

Он пригласил на ПМЭФ бразильского президента Лулу да Силву, но тот сообщил, что не сможет приехать.

Токев принял участие в ПМЭФ прошлым летом и провел двустороннюю встречу с Путиным. Тогда же на пленарном заседании форума Токаев заявил о непризнании Казахстаном «квазигосударственных территорий», которыми, по мнению казахстанских властей, являются ДНР и ЛНР. К тому моменту Москва уже признала их независимость, но республики еще не вошли в состав России. Казахский президент тогда отметил, что международное право строится на Уставе ООН, и два ключевых принципа этого документа вступили в противоречие — право наций на самоопределение и целостность государств.

«Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос», — сказал Токаев. Он пояснил, что по этой же причине не признает Абхазию, Южную Осетию, Косово и Тайвань.

 

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