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Сербия нашла альтернативу российским истребителям

Президент Сербии Вучич рассказал о сделке по покупке французских ракет и других вооружений
Кроме планов приобрести французские истребители Rafale, Сербия также рассматривает покупку 118 американских военных внедорожников Humvee, рассказал Вучич. Помимо этого, Белград закупил дроны и ракеты у Китая

Сербия по-прежнему настроена приобрести истребители Rafale у французской компании Dassault, но при этом рассматривает закупки связанных с самолетами вооружений и у других стран, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью Reuters

Он рассказал, что Белград обсуждает как цены на истребители с французской стороной, так и стоимость сопутствующего вооружения с другими. Также в переговорах с Францией обсуждается и тип ракет, которые можно использовать на этих истребителях, добавил Вучич. По его словам, Париж не хотел бы продавать свою ракету класса «воздух-воздух» Meteor стране, не являющейся членом НАТО.

Вучич сказал, что покупка реактивных самолетов Rafale «сделала бы Сербию другой страной и гораздо большей силой». Сербский президент назвал финансирование одной из проблем обсуждаемой сделки. Ранее он оценивал покупку истребителей в €3 млрд, отмечает Reuters.

В то же время Вучич подчеркнул, что наличие систем вооружения от разных производителей усложняет перевооружение Сербии. 

Прежде Белград полагался на российские МиГ-29, после февраля прошлого года закупка запчастей стала почти невозможной, говорил Вучич. Кроме российской и советской техники на вооружении у Сербии китайские ударные беспилотники и ракеты класса «земля-воздух» средней дальности. Также страна в феврале закупила дроны у ОАЭ и имеет вертолеты Airbus и транспортные самолеты, пишет агентство.

Кроме того, Вучич рассказал о планах завершить сделку по покупке 118 американских военных внедорожников HMMWV (Humvee) и импортировать большинство из них к сентябрю.

Президент заявил, что Сербия повысила боеготовность своих войск после эскалации обстановки в Косово в конце мая.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Вучич Сербия
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