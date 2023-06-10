Сербия нашла альтернативу российским истребителям
Сербия по-прежнему настроена приобрести истребители Rafale у французской компании Dassault, но при этом рассматривает закупки связанных с самолетами вооружений и у других стран, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью Reuters.
Он рассказал, что Белград обсуждает как цены на истребители с французской стороной, так и стоимость сопутствующего вооружения с другими. Также в переговорах с Францией обсуждается и тип ракет, которые можно использовать на этих истребителях, добавил Вучич. По его словам, Париж не хотел бы продавать свою ракету класса «воздух-воздух» Meteor стране, не являющейся членом НАТО.
Вучич сказал, что покупка реактивных самолетов Rafale «сделала бы Сербию другой страной и гораздо большей силой». Сербский президент назвал финансирование одной из проблем обсуждаемой сделки. Ранее он оценивал покупку истребителей в €3 млрд, отмечает Reuters.
В то же время Вучич подчеркнул, что наличие систем вооружения от разных производителей усложняет перевооружение Сербии.
Прежде Белград полагался на российские МиГ-29, после февраля прошлого года закупка запчастей стала почти невозможной, говорил Вучич. Кроме российской и советской техники на вооружении у Сербии китайские ударные беспилотники и ракеты класса «земля-воздух» средней дальности. Также страна в феврале закупила дроны у ОАЭ и имеет вертолеты Airbus и транспортные самолеты, пишет агентство.
Кроме того, Вучич рассказал о планах завершить сделку по покупке 118 американских военных внедорожников HMMWV (Humvee) и импортировать большинство из них к сентябрю.
Президент заявил, что Сербия повысила боеготовность своих войск после эскалации обстановки в Косово в конце мая.
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