В Казахстане предложили обновить военную доктрину

В новой военной доктрине Казахстана сказано, что потенциальными угрозами страна считает кибератаки, пропаганду, скрытую подготовку «деструктивных элементов» в стране, а еще ограничение «возможностей» страны в космической сфере

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Казахстане разработали проект новой Военной доктрины, документ опубликован для обсуждения на портале нормативно-правовых актов «Открытые НПА».

Военная доктрина представляет собой «систему официально принятых в государстве взглядов на обеспечение военной безопасности и оборону республики», а также определяет направления развития страны в том, что касается обеспечения ее безопасности, поясняется в документе.

В разделе, который касается анализа текущей ситуации в мире, говорится, что сейчас обстановка в мире «характеризуется высокой динамичностью и непредсказуемостью развития, ростом противостояния между мировыми и региональными державами за сферы влияния в мире, а также возрастанием роли военной силы в разрешении межгосударственных и внутригосударственных противоречий».

Среди основных угроз для безопасности Казахстана названы:

усиление напряженности между мировыми и региональными державами;

снижение эффективности международного права и возможностей международных организаций в обеспечении безопасности;

нарушение договоренностей, которые касаются ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений;

наращивание объемов оружия массового уничтожения в мире, а также создание оружия массового воздействия, построенного на новых физических принципах;

глобализация терроризма и экстремизма, расширение географии их действий и сфер деятельности;

проведение информационно-пропагандистской деятельности, в том числе информационных операций (кибератак), направленных на дестабилизацию обстановки в государстве;

усиление борьбы за превосходство в космическом пространстве, а также попытки ограничить возможности Казахстана в космической сфере, попытки снизить военный потенциал государства «посредством воздействия из космического пространства»;

скрытая подготовка деструктивных элементов на территории Республики Казахстан и сопредельных государств.

Казахстан планирует сосредоточиться на поддержании боевой готовности армии, поддержании мобилизационной готовности государства, накоплении запасов государственного материального резерва и организации его хранения, совершенствовании и мониторинге единой сети телекоммуникаций.

Также Казахстан намерен расширять свое участие в обеспечении международной безопасности. Военная доктрина страны носит оборонительный характер, говорится в тексте документа.

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В начале января в Казахстане разгорелись протесты, первоначальной причиной которых стало резкое повышение цен на сжиженный газ для населения. Власти согласились снизить их, правительство ушло в отставку, но эти меры не дали должного результата.

Протесты, начавшиеся на западе страны, быстро охватили всю республику, экономические лозунги сменились политическими, в крупнейшем городе страны и бывшей столице — Алма-Ате — антиправительственные акции переросли в беспорядки, и город на несколько дней оказался отдан на разграбление мародерам.

Для подавления беспорядков власти прибегли к помощи армии. В результате последующих столкновений, по официальным данным, погибли 225 человек, в том числе 19 представителей силовых структур. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января назвал произошедшее в стране терактом и хорошо организованной агрессией с помощью боевиков из-за рубежа. По его просьбе ОДКБ ввела в страну миротворцев, которые пробыли там до нормализации ситуации.

В то же время прямо во время протестов в стране произошли серьезные внутриполитические изменения. 5 января, в самый разгар беспорядков, Токаев объявил, что сам возглавит Совет безопасности республики, в котором более 30 лет председательствовал первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Он оставался на этой должности даже после того, как в 2019 году покинул пост главы государства, — статус пожизненного председателя Совбеза был закреплен за елбасы (лидер нации, официальный титул Назарбаева) двумя специальными законами.

С момента, когда Токаев забрал эту должность у Назарбаева, в стране начался стремительный транзит власти. Поправки, отменяющие пожизненный статус первого президента, обе палаты парламента одобрили уже к 27 января. После протестов Токаев объявил, что в стране пройдут масштабные реформы. Он пообещал, что страна уйдет от суперпрезидентской формы правления, а роль парламента усилится.

В начале июня в Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. Одна из ключевых поправок — исключение из Конституции статьи, посвященной Назарбаеву, согласно которым он лишится большинства личных привилегий и статуса елбасы (лидера нации). Также поправки также предполагают, что один президент Казахстана не может быть избран на пост более двух раз подряд, при этом на период исполнения полномочий он должен выйти из партии. Кроме того, его близким родственникам запретят занимать должности госслужащих. Сам Назарбаев поддержал исключение его упоминания из Конституции.

Поправки в Конституцию Казахстана поддержали 77,18% избирателей, сообщал республиканский ЦИК.