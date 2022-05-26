В Госсовете Крыма предложили отказаться от изучения английского в школах

«Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» — считает спикер Госсовета республики Константинов. Ему возразил депутат Госдумы Хинштейн, посчитав предложение «опасным»

Владимир Константинов (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Английский язык следует исключить из школьной программы, вместо него лучше изучать «свои языки», считает спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» — сказал Константинов (цитата по ТАСС).

По мнению депутата, ребенок, изучая английский язык, становится «заложником», поскольку ему захочется затем узнать, «какая она — Англия».

«Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает», — заключил Константинов.

Депутат добавил, что не изучал английский в школе, но выучил его позднее за два года. По его мнению, иностранные языки должны учить те люди, которым это нужно, и для этой цели можно создать курсы по различным языкам.

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн посчитал предложение крымского депутата «опасным».

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«Чем в таком случае мы отличаемся от стран, где отменяют русский язык и российскую культуру, запрещают Чайковского и Достоевского? Напротив, нам надо брать все лучшее, что есть в мире, не уподобляясь пещерному варварству некоторых «соседей», — написал депутат в своем Telegram-канале. Он также назвал российскую научную лингвистическую школу «одной из сильнейших» и призвал ее развивать и ценить.

Из Крыма не в первый раз поступают предложения на языковую тематику. В начале апреля глава региона Сергей Аксенов предложил очистить «от чужих смыслов» русский язык и образовательный процесс, убрав «неоправданно» используемые англицизмы. «Вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий», — сказал он.