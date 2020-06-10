Путин одобрил выдвижение губернатора Ленинградской области на третий срок
Президент Владимир Путин в ходе совещания, которое прошло в видеоформате, сообщил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о том, что поддерживает его участие в выборах главы региона. Стенограмма их беседы опубликована на сайте Кремля.
«Александр Юрьевич, у вас есть все моральные права претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области», — сказал Путин.
По словам главы государства, окончательное решение в этом вопросе должны принять избиратели на выборах, которые намечены на сентябрь. «Я со своей стороны желаю вам успехов», — добавил президент.
В ходе беседы губернатор сообщил президенту о мерах, принятых в регионе в связи с распространением коронавируса COVID-19, а также о социально-экономическом развитии области в целом.