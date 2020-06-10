Путин одобрил выдвижение губернатора Ленинградской области на третий срок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 13:25
Между парами: как наладить процесс социализации при онлайн-обучении Экономика образования, 19:00  Лидер «Колорадо» призвал вручить Панарину приз самому ценному игроку НХЛ Спорт, 18:55 В Совфеде пообещали повышенную оплату работающим 1 июля Общество, 18:51 Как посчитать реальную доходность облигации: инструкция Quote, 18:49 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 18:48 Француз получил компенсацию в €50 тыс. за страдания на скучной работе Стиль, 18:39 Прокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП Общество, 18:34 После отмены самоизоляции на дороги Москвы вернулись пробки в 9 баллов Общество, 18:32 Лукашенко поручил «прошерстить» бизнесменов из-за увольнений людей Общество, 18:30 Главный герой хоккейной сборной. Кумиры 1990-х — Алексей Яшин Спорт, 18:24 Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Общество, 18:20 Путин одобрил выдвижение губернатора Ленинградской области на третий срок Национальные проекты, 18:16 Акции Tesla достигли исторического максимума, превысив $1 тыс. Quote, 18:12 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 18:11
Национальные проекты ,  
0 

Путин одобрил выдвижение губернатора Ленинградской области на третий срок

Занятость и труд
По мнению президента, Александр Дрозденко имеет «все моральные права» претендовать на новый срок, несмотря на наличие проблем в регионе, среди которых «большая доля аварийного жилья»
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Александром Дрозденко
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Александром Дрозденко (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Владимир Путин в ходе совещания, которое прошло в видеоформате, сообщил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о том, что поддерживает его участие в выборах главы региона. Стенограмма их беседы опубликована на сайте Кремля.

«Александр Юрьевич, у вас есть все моральные права претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области», — сказал Путин.

По словам главы государства, окончательное решение в этом вопросе должны принять избиратели на выборах, которые намечены на сентябрь. «Я со своей стороны желаю вам успехов», — добавил президент.

«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы
Политика
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В ходе беседы губернатор сообщил президенту о мерах, принятых в регионе в связи с распространением коронавируса COVID-19, а также о социально-экономическом развитии области в целом.

В свою очередь, Путин отметил, что в Ленинградской области есть определенные проблемы, требующие решений. Среди них он упомянул «большую долю аварийного жилья», тему обманутых дольщиков, дефицит медицинских работников и обеспечение их жильем. «Этому нужно уделить особое внимание, тем более, что у вас такие возможности есть», — подчеркнул Путин.

Путин поддержал решение губернатора ХМАО идти на новый срок
Политика
Владимир Путин и Наталья Комарова

Несмотря на это, как сообщил президент, есть и успехи в развитии региона. «Надо признать, что они определенно есть. Это факт очевидный, это, правда, так и есть», — считает глава государства. Путин, в частности, упомянул увеличение численности населения, низкий уровень безработицы, рост валового внутреннего продукта, рост промышленного производства и объемов строительства, а также рост розничной торговли, инвестиций в основной капитал и профицитный бюджет. «Это, конечно, очень хорошие показатели и надо такие темпы постараться сохранить», — отметил он.

Путин поблагодарил Дрозденко за достижение этих показателей и добавил, что в успехах области есть заслуга главы региона и его команды.

Александр Дрозденко занял должность губернатора Ленинградской области в мае 2012 года. Срок его полномочий истекал в мае 2017-го, однако в мае 2015 года он досрочно подал в отставку и попросил у Путина разрешения баллотироваться вновь. Президент дал соответствующее разрешение и назначил Дрозденко врио губернатора до вступления в должность избранного на выборах. На состоявшихся 13 сентября 2015 года досрочных выборах Дрозденко получил 82,1% голосов избирателей при явке 44,26%. 30 сентября он вступил в должность на следующие пять лет.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, губернатор, Александр Дрозденко, Ленинградская область
Материалы по теме
Путин поддержал переизбрание главы Ростовской области на третий срок
Политика
Путин поддержал губернатора Тамбовской области в выдвижении на новый срок
Политика
Путин заявил о поддержке костромского губернатора на новых выборах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter