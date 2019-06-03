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Президент Казахстана сообщил о долгих размышлениях Назарбаева о преемнике
Над решением о смене власти экс-президент республики раздумывал три последних года, рассказал Токаев. То, что обязанности главы государства после ухода Назарбаева были возложены на него, он прокомментировал словами «выпала судьба»
Нурсултан Назарбаев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, как ушедший со своего поста первый президент республики Нурсултан Назарбаев выбирал своего преемника. Об этом Токаев сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Нурсултан Абишевич [Назарбаев] сам сказал на съезде партии, что данный вопрос обсуждался на протяжении определенного периода времени», — напомнил Токаев, заметив, что сейчас может раскрыть некую тайну, сказав, что над этим бывший глава Казахстана раздумывал на протяжении последних трех лет.

При этом в качестве возможных преемников, признал Токаев, Назарбаев рассматривал не только его, но и другие кандидатуры. Кто именно это был, президент республики не уточнил. «Так получилось, что именно мне 19 марта выпала судьба возглавить Казахстан», — резюмировал Токаев.

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В данном случае, уверен он, первый глава республики «пошел, как всегда, непроторенным», «своим путем, несмотря на разного рода прогнозы, досужие вымыслы, что, дескать, он собрался сидеть на посту президента чуть ли не вечность». В итоге решение Назарбаева покинуть свой пост «по достоинству оценило международное сообщество», отметил Токаев.

Указ о своей отставке Нурсултан Назарбаев подписал в прямом эфире 19 марта. Во главе государства он находится на протяжении 29 лет. В тот же день Назарбаев назвал имя своего преемника. Спустя месяц, 23 апреля, партия Назарбаева «Нур Отан» выдвинула Токаева в президенты Казахстана (выборы должны состояться 9 июня). До того как принять на себя полномочия президента Казахстана, Токаев занимал пост председателя республиканского сената.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев, преемник
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