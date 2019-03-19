Ушедший в отставку Назарбаев назвал своего преемника

Ушедший в отставку Назарбаев назвал своего преемника

До президентских выборов обязанности главы государства будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Болат Шайхинов / РИА Новости)

Обязанности президента Казахстана до выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Об этом заявил сложивший с себя полномочия главы государства Нурсултан Назарбаев в обращении к нации.

«По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента», — сказал Назарбаев. Он также назвал Токаева «человеком, которому можно доверить управление Казахстаном».

Видео: РБК

Назарбаеву 78 лет. Первым и единственным до сих пор президентом Казахстана он стал в апреле 1990 года.