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Kraft Heinz $46 (+42,77%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
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Отставка Назарбаева ,  
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Ушедший в отставку Назарбаев назвал своего преемника
До президентских выборов обязанности главы государства будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Болат Шайхинов / РИА Новости)

Обязанности президента Казахстана до выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Об этом заявил сложивший с себя полномочия главы государства Нурсултан Назарбаев в обращении к нации.

«По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента», — сказал Назарбаев. Он также назвал Токаева «человеком, которому можно доверить управление Казахстаном».

Видео: РБК

Назарбаеву 78 лет. Первым и единственным до сих пор президентом Казахстана он стал в апреле 1990 года.

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Токаеву 66 лет. Он является выпускником МГИМО. Работал в Министерстве иностранных дел СССР, впоследствии стал главой МИД Казахстана (в 1994–1999 и в 2002–2007 годах). С 1999 по 2002 год был премьер-министром. С 2013 года занимает пост председателя сената парламента Казахстана. В течение 13 лет был президентом национальной Федерации настольного тенниса.

Назарбаев останется во главе Совета безопасности Казахстана и партии «Нур Отан». Право пожизненно возглавлять Совбез ему, как первому президенту страны, дает закон «О Совете безопасности Республики Казахстан».

Назарбаев подписал указ о своей отставке в прямом эфире. Он стал последним ушедшим в отставку «советским» лидером.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев, отставка
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