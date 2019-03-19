Ушедший в отставку Назарбаев назвал своего преемника

Обязанности президента Казахстана до выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Об этом заявил сложивший с себя полномочия главы государства Нурсултан Назарбаев в обращении к нации.
«По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента», — сказал Назарбаев. Он также назвал Токаева «человеком, которому можно доверить управление Казахстаном».
Назарбаеву 78 лет. Первым и единственным до сих пор президентом Казахстана он стал в апреле 1990 года.