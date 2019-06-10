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Выборы на Украине ,  
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Задание на лето: получит ли партия Зеленского большинство в Раде
Основные украинские партии утвердили предвыборные списки. И хотя президентская партия «Слуга народа» лидирует по рейтингам с большим отрывом, это не значит, что она возьмет большинство мест в Раде
Фото: Анна Марченко / ТАСС

Кто будет баллотироваться по партийным спискам

Лидирующие по рейтингам украинские партии представили списки кандидатов, которые намерены баллотироваться на досрочных выборах в Верховную раду.

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» представила свой список на съезде 9 июня. Его возглавил глава партии Дмитрий Разумков. В десятку также вошли представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, юрист Ирина Венедиктова, руководитель digital-направления партии Михаил Федоров, руководитель предвыборного штаба Александр Корниенко и гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко.

Первую десятку списка переименованной партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ранее «Блок Петра Порошенко», БПП) возглавил сам экс-президент. В ней также председатель Рады Андрей Парубий, который был избран в действующую Раду от «Народного фронта», его первый заместитель Ирина Геращенко плюс ветераны АТО, члены правительства и действующие депутаты от «Европейской солидарности» и «Народного фронта».

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Партия Порошенко лишилась одного из своих сторонников — мэра Киева Виталия Кличко и депутатов от его партии УДАР, которые на прошлых выборах баллотировались в Раду по списку БПП. Кличко объявил о намерении УДАРа самостоятельно баллотироваться в Раду.

«Батькивщина» Юлии Тимошенко представила первую пятерку списка на съезде партии 10 июня. Возглавит список Тимошенко, вторым номером идет депутат Верховной рады, экс-глава Донецкой областной администрации бизнесмен Сергей Тарута, за ним — экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции со «Слугой народа». В партии Зеленского пока не прокомментировали предложение «Батькивщины».

В топе списка «Оппозиционной платформы — За жизнь» — ее лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук, а также экс-глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.

Верхнюю строчку списка «Голоса» занимает музыкант и основатель этой партии Святослав Вакарчук. Среди тех, кто вошел в первую десятку, — бывший замминистра экономического развития и торговли Украины Юлия Клименко, член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова, исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин и заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин.

Какие партии имеют шанс преодолеть барьер

Чтобы пройти в Верховную раду, партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Результаты последних опросов дают шансы на попадание в парламент пяти партиям.

Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную раду проходили в начале июня, то за «Слугу народа» проголосовали бы 32,1%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 7,8%, за «Европейскую солидарность» — 5,4%, за «Батькивщину» — 5,1%. В поддержку «Голоса» Святослава Вакарчука высказались 3,7% респондентов, за партию «Сила и Честь» — 2,5%. Остальные получили менее 2%.

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По данным опроса группы «Рейтинг», проведенного в конце мая — начале июня, среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, 48,2% выступают за «Слугу народа». Также преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,7%), «Европейская солидарность» (7,8%), «Батькивщина» (6,9%) и «Голос» (5,6%). Рейтинг остальных партий не достигает 5%.

Лидером по антирейтингу остается переименованная в «Европейскую солидарность» партия Порошенко. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.

Получит ли партия президента большинство в Раде

Состав первой десятки списка партии «Слуга народа» при отсутствии «очевидно токсичных фигур» мало повлияет на результат партии на выборах, считает украинский социолог Ирина Бекешкина. За партию президента до объявления состава списков, по соцопросам, были готовы проголосовать 48,2% среди тех, кто определился с выбором, но еще не знал, кого выдвинет «Слуга народа», напоминает эксперт.

У всех новых партий, кроме «Голоса», довольно зыбкие перспективы на попадание в Раду, учитывая барьер 5%, отмечает Бекешкина. Премьер-министру Владимиру Гройсману, который идет на выборы самостоятельно во главе партии «Украинская стратегия», предстоит объяснить избирателю, почему он идет отдельно от Порошенко. Новые партии пока никто не знает, а времени на информационную кампанию осталось мало, указывает Бекешкина.

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По ее мнению, главная интрига выборов заключается в том, кто получит места в мажоритарных округах, где распределяется половина мандатов и партийный рейтинг не так влияет на результат. Именно это ставит под вопрос способность партии Зеленского взять большинство в парламенте, не прибегая к коалиции с другими партиями и мажоритарщиками.

Шансы партии «Слуга народа» получить большинство в парламенте в значительной мере зависят от решения Конституционного суда по делу о законности проведения досрочных выборов, считает директор КМИСа Владимир Паниотто. «Если выборы перенесут на осень (в октябре истекает срок полномочий действующего состава Рады. — РБК), то cамостоятельно сформировать большинство «Слуге народа» точно не удастся. А если выборы все же пройдут досрочно, 21 июля, то есть шанс, что партия Зеленского сама получит большинство или ей понадобится какая-нибудь небольшая партия для коалиции», — продолжает социолог.

«До осени много времени, и каждое решение Зеленского несет риск, что оно кому-то не понравится», — объясняет эксперт. Он отмечает, что секрет успеха партии «Слуга народа» во многом связан с тем, что Зеленский старательно избегал ответов на все вопросы, разделяющие украинское общество, а за несколько месяцев будет вынужден высказаться как президент.

Выборы по воле президента

Досрочные выборы Рады запланированы на 21 июля. Они стали возможны после президентского указа о роспуске действующего украинского парламента и назначении внеочередных выборов. О намерении распустить Раду, сформированную при Петре Порошенко, Зеленский объявил 20 мая во время своей инаугурации.

Председатель Рады Андрей Парубий тогда заявил, что указ Зеленского противоречит Конституции. Вероятность, что досрочные выборы не состоятся, еще существует. Конституционный суд Украины 11 июля начнет рассмотрение указа Зеленского о роспуске парламента. В этот день состоится открытая часть пленарного заседания суда, в которой планирует принять участие Зеленский. В пресс-службе суда подчеркнули, что затем последует закрытая часть заседания и решение не будет принято за один день.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Выборы, Верховная рада
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