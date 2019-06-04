Вакарчук предложил прописать в законе торговлю и поездки в Россию

Вакарчук предложил прописать в законе торговлю и поездки в Россию

Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук призвал президента Владимира Зеленского и Верховную раду законодательно урегулировать отношения с Россией как со страной-агрессором. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

По его мнению, украинские граждане, например, «не понимают», имеют ли право торговать с Россией, ездить в эту страну на концерты. «У нас везде двойные стандарты <...> И это вопрос не просто общественной дискуссии», — пояснил Вакарчук и предложил сформировать «целостную политику» в отношении России.

Вакарчук, лидер музыкальной группы «Океан Эльзы», объявил о создании собственной политической силы и планах баллотироваться в Верховную раду в середине мая. Он говорил, что Украина должна вступить в Европейский союз и НАТО, а Россия не должна вмешиваться во внутренние дела республики. 21 мая сообщалось, что партия Вакарчука прошла регистрацию в украинском Минюсте.