Штаб Байдена собрал рекордную сумму пожертвований в феврале
Избирательный штаб президента США Джо Байдена в феврале собрал на предвыборную кампанию более $53 млн, что является рекордной суммой за месяц. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные штаба.
По состоянию на 29 февраля в распоряжении штаба были рекордные $155 млн, что превысило суммы всех участников-демократов президентской гонки в истории на этом этапе избирательного цикла.
С момента старта кампании в апреле 2023 года Байден собрал более $331 млн и имеет большое финансовое преимущество перед своим соперником-республиканцем, бывшим президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. Штаб Трампа еще не опубликовал данные за февраль. Оба штаба представят информацию об итогах сбора средств Федеральной избирательной комиссии в среду, 20 марта.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно недавнему опросу The New York Times, 43% зарегистрированных избирателей выразили готовность проголосовать за Байдена, 48% — за Трампа.