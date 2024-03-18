Штаб Байдена собрал рекордную сумму пожертвований в феврале

Избирательный штаб Байдена за февраль собрал более $53 млн на предвыборную кампанию, что стало рекордом для США за этот месяц. Общая сумма пожертвований превысила $331 млн. Штаб Трампа еще не публиковал данные за февраль

Избирательный штаб президента США Джо Байдена в феврале собрал на предвыборную кампанию более $53 млн, что является рекордной суммой за месяц. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные штаба.

По состоянию на 29 февраля в распоряжении штаба были рекордные $155 млн, что превысило суммы всех участников-демократов президентской гонки в истории на этом этапе избирательного цикла.

С момента старта кампании в апреле 2023 года Байден собрал более $331 млн и имеет большое финансовое преимущество перед своим соперником-республиканцем, бывшим президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. Штаб Трампа еще не опубликовал данные за февраль. Оба штаба представят информацию об итогах сбора средств Федеральной избирательной комиссии в среду, 20 марта.

Национальный комитет Республиканской партии еще не начал сбор средств на предвыборную кампанию Трампа, он может принимать более крупные пожертвования, чем штаб, отмечает агентство. Экс-президенту США пришлось потратить миллионы на борьбу с другими кандидатами-республиканцами на высший пост — губернатором Флориды Роном Десантисом и бывшим постпредом США в ООН Никки Хейли. В свою очередь, Байден не имел серьезной конкуренции при выдвижении от Демократической партии, отмечает агентство.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно недавнему опросу The New York Times, 43% зарегистрированных избирателей выразили готовность проголосовать за Байдена, 48% — за Трампа.