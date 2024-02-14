Зять Трампа Кушнер не вернется в его администрацию в случае переизбрания

Зять и экс-советник Трампа сообщил, что не вернется в Белый дом

Джаред Кушнер (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Джаред Кушнер, зять экс-президента США Дональда Трампа и его бывший советник, не вернется в Белый дом в случае победы родственника. Об этом он заявил корреспонденту Axios во время конференции издания в Майами.

По словам Кушнера, он планирует сосредоточиться на работе в своей инвестиционной фирме Affinity Partners, поскольку у него есть обязательства перед инвесторами и сотрудниками.

Джаред Кушнер также отметил, что в его жизни «ничего не идет по установленным планам», но позднее подтвердил, что все-таки откажет Трампу, если тот предложит ему работу в своей администрации.

«Мне очень повезло сыграть роль в предвыборной кампании, а затем присоединиться к нему в администрации», — сказал Кушнер, отметив, что в этот раз у экс-президента есть «длинный список очень квалифицированных людей, из которых можно будет выбирать» во время второго срока.

Ранее источники Axios в Республиканской партии сообщили, что Трамп в случае переизбрания будет формировать кабинет министров и персонал Белого дома в том числе на основании лояльности к нему.

Предварительные выборы, которые определят кандидата в президенты США от Республиканской партии, прошли уже в четырех субъектах конфедерации — штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада, а также на Виргинских островах.

По итогам праймериз и кокусов лидирует экс-президент Трамп, заручившийся поддержкой уже 63 делегатов из 1215 необходимых.