Зять и экс-советник Трампа сообщил, что не вернется в Белый дом
Джаред Кушнер, зять экс-президента США Дональда Трампа и его бывший советник, не вернется в Белый дом в случае победы родственника. Об этом он заявил корреспонденту Axios во время конференции издания в Майами.
По словам Кушнера, он планирует сосредоточиться на работе в своей инвестиционной фирме Affinity Partners, поскольку у него есть обязательства перед инвесторами и сотрудниками.
Джаред Кушнер также отметил, что в его жизни «ничего не идет по установленным планам», но позднее подтвердил, что все-таки откажет Трампу, если тот предложит ему работу в своей администрации.
«Мне очень повезло сыграть роль в предвыборной кампании, а затем присоединиться к нему в администрации», — сказал Кушнер, отметив, что в этот раз у экс-президента есть «длинный список очень квалифицированных людей, из которых можно будет выбирать» во время второго срока.
Ранее источники Axios в Республиканской партии сообщили, что Трамп в случае переизбрания будет формировать кабинет министров и персонал Белого дома в том числе на основании лояльности к нему.
Предварительные выборы, которые определят кандидата в президенты США от Республиканской партии, прошли уже в четырех субъектах конфедерации — штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада, а также на Виргинских островах.
По итогам праймериз и кокусов лидирует экс-президент Трамп, заручившийся поддержкой уже 63 делегатов из 1215 необходимых.
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