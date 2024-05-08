 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Трамп стал лидером на праймериз в Индиане

NYT: Дональд Трамп лидирует на праймериз республиканцев в штате Индиана
Сюжет
Выборы президента США

Бывший президент Дональд Трамп лидирует на предварительных выборах республиканцев в штате Индиана. Об этом сообщает газета The New York Times.

После обработки 87% бюллетеней он набрал 78,4% голосов.

В бюллетене также фигурирует бывший постпред США при ООН Никки Хейли — она набрала более 21% голосов. Однако в начале марта являвшаяся основным соперником Трампа от Республиканской партии Хейли вышла из президентской гонки.

Ранее NYT сообщила о победе действующего президента США Джо Байдена на праймериз демократов в Индиане.

На выборах президента США осенью 2020 года победу в этом штате одержал Трамп — он набрал 57% голосов. Согласно последним опросам, республиканец сохранит лидерство в Индиане на выборах 2024 года.

Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

60-е по счету президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

На партийных праймериз в марте Джо Байден и Дональд Трамп преодолели отметку в 50% отдавших им голоса партийных делегатов, необходимых для формального выдвижения в президенты. Впервые с 1912 года бывший президент США бросит вызов действующему.

Однако официально кандидатуры от Демократической и Республиканской партий еще не утверждены. Партии формально выдвинут своих кандидатов на национальных съездах. У республиканцев он пройдет в Милуоки (штат Висконсин) 15–18 июля, у демократов — в Чикаго (штат Иллинойс) 18–22 августа.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.

Теги
Персоны
Дональд Трамп США праймериз
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп вмешался в конфликт внутри конгресса США из-за помощи Украине
Политика
Как Дональд Трамп превратил в шоу выбор вице-президента в свою команду
Политика
Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
На учениях НАТО в Швеции пострадали 11 военных Политика, 05:50
Белый дом обеспокоился из-за данных о планах покушения на Зеленского Политика, 05:41
Взрывы прозвучали в Киеве и трех областях Украины Политика, 05:36
Трамп стал лидером на праймериз в Индиане Политика, 05:26
В Европе заработали еще €1,6 млрд на заблокированных активах России Экономика, 05:07
Движение бойскаутов в США переименовали из-за участия девочек Общество, 04:52
МВД объявило в розыск экс-депутата Рады Мирошниченко Политика, 04:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МВФ увидел разделение мира на три экономических блока Экономика, 03:51
Фура и грузовой поезд столкнулись в Хабаровском крае Общество, 03:48
Ким Чен Ын поздравил Путина Политика, 03:25
В Харькове прогремели взрывы Политика, 03:21
Хуситы пожаловались на «искушения из США» Политика, 03:09
В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 02:55
AstraZeneca отзовет разрешения на продажу вакцины из-за риска тромбоза Общество, 02:46