NYT: Дональд Трамп лидирует на праймериз республиканцев в штате Индиана

Трамп стал лидером на праймериз в Индиане

Бывший президент Дональд Трамп лидирует на предварительных выборах республиканцев в штате Индиана. Об этом сообщает газета The New York Times.

После обработки 87% бюллетеней он набрал 78,4% голосов.

В бюллетене также фигурирует бывший постпред США при ООН Никки Хейли — она набрала более 21% голосов. Однако в начале марта являвшаяся основным соперником Трампа от Республиканской партии Хейли вышла из президентской гонки.

Ранее NYT сообщила о победе действующего президента США Джо Байдена на праймериз демократов в Индиане.

На выборах президента США осенью 2020 года победу в этом штате одержал Трамп — он набрал 57% голосов. Согласно последним опросам, республиканец сохранит лидерство в Индиане на выборах 2024 года.

60-е по счету президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

На партийных праймериз в марте Джо Байден и Дональд Трамп преодолели отметку в 50% отдавших им голоса партийных делегатов, необходимых для формального выдвижения в президенты. Впервые с 1912 года бывший президент США бросит вызов действующему.

Однако официально кандидатуры от Демократической и Республиканской партий еще не утверждены. Партии формально выдвинут своих кандидатов на национальных съездах. У республиканцев он пройдет в Милуоки (штат Висконсин) 15–18 июля, у демократов — в Чикаго (штат Иллинойс) 18–22 августа.