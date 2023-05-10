Суд освободил приговоренного к девяти годам сына экс-губернатора Левченко

Андрея Левченко признали виновным в мошенничестве при замене лифтов при капремонте домов в Иркутской области и приговорили к девяти годам тюрьмы в июле 2022 года. Суд изменил приговор на условно-досрочное освобождение

Андрей Левченко (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Ангарский городской суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении приговоренного в июле 2022 года к девяти годам лишения свободы (в марте 2023 года срок был сокращен до шести лет) за мошенничество бывшего депутата заксобрания от КПРФ, сына экс-губернатора региона Сергея Левченко Андрея Левченко.

«Суд, учитывая поведение за весь период отбывания наказания, принял решение: освободить осужденного Левченко А.С. от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, условно-досрочно на 2 года 2 месяца с возложением обязанностей», — говорится в сообщении на сайте суда.

Среди таких обязанностей:

ежемесячно проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением осужденного;

без уведомления этого органа не менять своего постоянного места жительства;

не посещать увеселительные заведения с 22 часов до семи часов.

Андрея Левченко признали виновным в мошенничестве при замене лифтов при капремонте домов в Иркутской области и приговорили к девяти годам тюрьмы 29 июля 2022 года. Его также оштрафовали на 1,6 млн руб. и почти на три года запретили занимать госдолжности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью. Другие фигуранты дела получили реальные и условные сроки.

Суд установил, что Левченко создал организованную группу, куда входили директор компании «Звезда» (занимается заменой лифтов) Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. Членами группировки совместно с московскими производителями лифтов был создан картель, после чего «Звезда» заключила с иркутским фондом капремонта многоквартирных домов договоры по замене лифтового оборудования, в рамках которых компании перечислили более 559,6 млн руб., а производственным предприятиям — более 435,2 млн руб. Следствие считает, что в результате фигуранты незаконно заработали почти 1 млрд руб.

Левченко был арестован в сентябре 2020 года. Тогда представители Следственного комитета назвали его заместителем гендиректора «Звезды»; адвокаты сына экс-губернатора настаивали, что Левченко не имел никакого контроля над компанией.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в феврале сообщал, что президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить информацию о «преследовании коммунистов», в том числе Андрея Левченко.