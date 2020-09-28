СК предъявил обвинение сыну иркутского экс-губернатора Левченко

По версии следствия, в 2017 году Левченко вместе с экс-директором компании «Звезда» Олегом Хамуляком заключил договор с зарубежной компанией на замену лифтового оборудования в Иркутске. Для этого Фонд капитального ремонта многоквартирных домов выделил более 167 млн руб. После этого они обманным путем увеличили стоимость ремонтных работ до 319,6 млн руб. Позднее они регулярно предоставляли в фонд документы, содержащие заведомо завышенную стоимость необходимого оборудования, и этим нанесли бюджету ущерб более чем на 185 млн руб.

Вечером 27 сентября СК сообщил, что следователи провели обыски на работе и по месту жительства депутата, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Андрея Левченко задержали.

В КПРФ заявили, что данное расследование — часть «грязной компании» и травли против Сергея Левченко в преддверии парламентских выборов 2021 года.