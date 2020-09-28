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СК предъявил обвинение сыну иркутского экс-губернатора Левченко

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
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Депутату законодательного собрания Иркутской области, сыну экс-губернатора региона Андрею Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

«Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Андрей Левченко задержан по делу о мошенничестве

По версии следствия, в 2017 году Левченко вместе с экс-директором компании «Звезда» Олегом Хамуляком заключил договор с зарубежной компанией на замену лифтового оборудования в Иркутске. Для этого Фонд капитального ремонта многоквартирных домов выделил более 167 млн руб. После этого они обманным путем увеличили стоимость ремонтных работ до 319,6 млн руб. Позднее они регулярно предоставляли в фонд документы, содержащие заведомо завышенную стоимость необходимого оборудования, и этим нанесли бюджету ущерб более чем на 185 млн руб.

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Вечером 27 сентября СК сообщил, что следователи провели обыски на работе и по месту жительства депутата, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Андрея Левченко задержали.

В КПРФ заявили, что данное расследование — часть «грязной компании» и травли против Сергея Левченко в преддверии парламентских выборов 2021 года.

мошенничество Иркутская область депутат
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Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении
Политика
КПРФ связала задержание сына экс-губернатора Левченко с выборами
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