СК предъявил обвинение сыну иркутского экс-губернатора Левченко
Депутату законодательного собрания Иркутской области, сыну экс-губернатора региона Андрею Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
«Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также подчеркнули, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.