Суд арестовал сына иркутского экс-губернатора Левченко

Суд арестовал сына экс-главы Иркутской области по делу о мошенничестве. Он с помощью админресурса добивался того, чтобы местный фонд капремонта отдавал подряды его компании, считает СК. В деле упоминается его отец Сергей Левченко

Андрей Левченко (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Басманный суд Москвы отправил под стражу депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына экс-губернатора региона Андрея Левченко. Такое решение вынесла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК. Он останется под арестом по меньшей мере до 20 ноября.

Следственный комитет считает, что компания «Звезда», которой фактически владел и управлял Левченко, добилась от регионального фонда капремонта победы в конкурсе на ремонт и замену лифтов в многоквартирных домах области, а затем с помощью подложных документов, создания фирм-прокладок и прочих махинаций завысила стоимость работ, нанеся фонду капремонта ущерб на сумму более 185 млн руб. Фонд признан потерпевшим по делу.

Дело было возбуждено в феврале 2019 года изначально по статье о картельном сговоре (ст. 178 УК), следует из документов, которые представил суду следователь. Материалы дела доказывают, что Левченко-младший фактически контролировал ООО «Звезда» и активно применял админресурс для победы в торгах, заявил представитель СК: это, например, доказывает многолетняя переписка в телефоне одного из менеджеров «Звезды», где тот получает от Левченко требования и указания. Также обвиняемым по делу проходит гендиректор «Звезды» Олег Хамуляк, он «признал преступность своих действий и то, что стоимость работ была неоправданно завышена», добавил следователь.

Важные показания дал бывший руководитель фонда капремонта Иркутской области Денис Быков, заявил следователь. Тот упомянул в них не только Андрея Левченко, но и его отца, Сергея Левченко. Быков лишился работы из-за своей «принципиальной позиции» насчет того, что компания сына губернатора не должна выигрывать подряды, пересказал следователь его показания.

«По сути, ООО «Звезда» — это группа прямо связанных с Левченко лиц. Учредитель и директор — его бывшие подчиненные. Заместитель гендиректора — сын советника губернатора Иркутской области Сергея Левченко», — добавил следователь. Фамилия замдиректора «Звезды» и одного из свидетелей по делу — Рябикин; советником губернатора был Александр Рябикин.