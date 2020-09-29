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Суд арестовал сына иркутского экс-губернатора Левченко

Суд арестовал сына экс-главы Иркутской области по делу о мошенничестве. Он с помощью админресурса добивался того, чтобы местный фонд капремонта отдавал подряды его компании, считает СК. В деле упоминается его отец Сергей Левченко
Андрей Левченко
Андрей Левченко (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Басманный суд Москвы отправил под стражу депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына экс-губернатора региона Андрея Левченко. Такое решение вынесла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК. Он останется под арестом по меньшей мере до 20 ноября.

Следственный комитет считает, что компания «Звезда», которой фактически владел и управлял Левченко, добилась от регионального фонда капремонта победы в конкурсе на ремонт и замену лифтов в многоквартирных домах области, а затем с помощью подложных документов, создания фирм-прокладок и прочих махинаций завысила стоимость работ, нанеся фонду капремонта ущерб на сумму более 185 млн руб. Фонд признан потерпевшим по делу.

Дело было возбуждено в феврале 2019 года изначально по статье о картельном сговоре (ст. 178 УК), следует из документов, которые представил суду следователь. Материалы дела доказывают, что Левченко-младший фактически контролировал ООО «Звезда» и активно применял админресурс для победы в торгах, заявил представитель СК: это, например, доказывает многолетняя переписка в телефоне одного из менеджеров «Звезды», где тот получает от Левченко требования и указания. Также обвиняемым по делу проходит гендиректор «Звезды» Олег Хамуляк, он «признал преступность своих действий и то, что стоимость работ была неоправданно завышена», добавил следователь.

Важные показания дал бывший руководитель фонда капремонта Иркутской области Денис Быков, заявил следователь. Тот упомянул в них не только Андрея Левченко, но и его отца, Сергея Левченко. Быков лишился работы из-за своей «принципиальной позиции» насчет того, что компания сына губернатора не должна выигрывать подряды, пересказал следователь его показания.

«По сути, ООО «Звезда» — это группа прямо связанных с Левченко лиц. Учредитель и директор — его бывшие подчиненные. Заместитель гендиректора — сын советника губернатора Иркутской области Сергея Левченко», — добавил следователь. Фамилия замдиректора «Звезды» и одного из свидетелей по делу — Рябикин; советником губернатора был Александр Рябикин.

«Хочу, чтобы мою позицию услышали в моем родном Ангарске, в Иркутской области, — начал свое выступление Андрей Левченко, который в начале заседания назвал местом своей работы ЗАО «Стальконструкция» в Иркутске. — Все обвинение строится на допущении, что компания «Звезда» участвовала в картельном сговоре, хотя ФАС пришла к иному выводу. Следствие изначально было введено в заблуждение не очень добросовестными строительными компаниями и нашими местными политическими деятелями, которые пытались мне создать проблемы, а себе — преференции».

«Я знал о возбуждении дела из СМИ с начала года, но не скрывался, — добавил обвиняемый. — Следственная группа, которая сейчас работает над делом, кажется мне профессиональной, она может разобраться и понять, что состава преступления нет. Я открыт для следствия, готов каждый свой шаг с самого начала пояснить следствию и участвовать в любом количестве очных ставок со всеми свидетелями, задавать им вопросы и отвечать на их вопросы. Мне бояться нечего», — закончил Левченко, попросив избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде с территории Иркутской области.

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«Никакого контроля над «Звездой» Левченко не имел, и ни один из представленных следствием материалов вину Левченко не подтверждает», — заявил суду его адвокат Дмитрий Аграновский. Другие его защитники также заявили, что следствие «лукаво» отнеслось к показаниям гендиректора «Звезды» Хамуляка и бывшего главы фонда капремонта Быкова; по факту они ничего не сообщили о его возможной виновности в преступлениях. Так, Быков вовсе не указывал на использование админресурса отцом и сыном Левченко, а лишь предполагал их, заявили защитники.

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Против Андрея Левченко уже возбуждали уголовные дела об уходе от налогов, но в начале 2019 года они были прекращены после возмещения ущерба. Это следует из документов, которые представил суду следователь СКР «в качестве характеризующего Левченко материала». Он был фигурантом уголовных дел по ч. 1 и ч. 2 ст. 199 УК. Согласно примечанию к этой статье УК, обвиняемые освобождаются от ответственности, если они совершили преступление впервые и если они возместили суммы недоимки, пени и заплатили штраф.

Защитники, в свою очередь, предоставили суду множество грамот и благодарностей Левченко, в том числе от местного хоккейного клуба «Юность», фестиваля «Русская гармонь на Байкале», президента Федерации танцевального спорта Иркутской области, ДК «Нефтехимик», школы контактного карате, региональной Федерации дзюдо, нескольких средних и спортивных школ. Кроме того, у Левченко двое детей, младший из которых родился три недели назад, рассказали адвокаты.

Автор
Маргарита Алехина
Сергей Левченко Андрей Левченко Иркутская область
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