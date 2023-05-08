В Запорожской области отменили выдворение за «антироссийские действия»

Указ о выдворении лиц, причастных к совершению терактов и их сообщников, а также тех, кто дискредитировал российские власти, в Запорожской области действовал с июля 2022 года

Евгений Балицкий (Фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ об отмене выдворения за «антироссийские действия» жителей, которые оказывают содействие украинским силам, передает ТАСС.

Практика была отменена в соответствии с распоряжением Совета безопасности России, сообщил Балицкий в эфире телеканала «Крым 24». «Мы теперь не можем пользоваться этой нормой», — сказал он.

Указ о выдворении за «антироссийские действия» на подконтрольную Киеву территорию был подписан Балицким в июле 2022 года. Решение касалось причастных к совершению терактов и их сообщников, а также тех, кто дискредитировал российские власти.

За отмену нормы высказывался член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, нужно поступать «с данными персонажами по российским законам, а затем включить таких людей в обменный фонд».

Отдельно Балицкий высказался о проживающих в Запорожской области так называемых «ждунах». «Радио Крым» поясняет, что речь идет о жителях региона, которые поддерживают власти Украины. «Раньше мы их выселяли. Сейчас вопрос этот висит в воздухе. Законодательство лояльное. Нужно вводить более жесткие меры», — сказал врио главы Запорожской области.

5 мая Балицкий объявил о временном перемещении жителей ряда населенных пунктов в Запорожской области, в том числе Энергодара, Токмака, Васильевки, Каменки Днепровской и других. Он назвал это вынужденной мерой, связанной с усилением обстрелов рядом с линией боевого соприкосновения. Балицкий также сообщал, что украинское наступление может начаться в ближайшие дни или часы.

К 8 мая, по оценке врио главы региона, были переселены вглубь Запорожской области порядка 3 тыс. человек. Всего правительство области планирует вывезти из прифронтовой зоны около 70 тыс. человек.