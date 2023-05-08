В Запорожской области отменили выдворение за «антироссийские действия»
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ об отмене выдворения за «антироссийские действия» жителей, которые оказывают содействие украинским силам, передает ТАСС.
Практика была отменена в соответствии с распоряжением Совета безопасности России, сообщил Балицкий в эфире телеканала «Крым 24». «Мы теперь не можем пользоваться этой нормой», — сказал он.
Указ о выдворении за «антироссийские действия» на подконтрольную Киеву территорию был подписан Балицким в июле 2022 года. Решение касалось причастных к совершению терактов и их сообщников, а также тех, кто дискредитировал российские власти.
За отмену нормы высказывался член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, нужно поступать «с данными персонажами по российским законам, а затем включить таких людей в обменный фонд».
Отдельно Балицкий высказался о проживающих в Запорожской области так называемых «ждунах». «Радио Крым» поясняет, что речь идет о жителях региона, которые поддерживают власти Украины. «Раньше мы их выселяли. Сейчас вопрос этот висит в воздухе. Законодательство лояльное. Нужно вводить более жесткие меры», — сказал врио главы Запорожской области.
5 мая Балицкий объявил о временном перемещении жителей ряда населенных пунктов в Запорожской области, в том числе Энергодара, Токмака, Васильевки, Каменки Днепровской и других. Он назвал это вынужденной мерой, связанной с усилением обстрелов рядом с линией боевого соприкосновения. Балицкий также сообщал, что украинское наступление может начаться в ближайшие дни или часы.
К 8 мая, по оценке врио главы региона, были переселены вглубь Запорожской области порядка 3 тыс. человек. Всего правительство области планирует вывезти из прифронтовой зоны около 70 тыс. человек.