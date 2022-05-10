Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужны крупные закупки вооружений

Президент Белоруссии отметил, что власти не жалеют средств на поддержание обороноспособности армии, однако каждый рубль должен быть использован «разумно, по-хозяйски»

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Белоруссия должна поменять позицию по гособоронзаказу — страна не нуждается в крупных закупках вооружений. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, еще недавно в Минобороны страны при обсуждении гособоронзаказа речь шла о крупных закупках вооружений, однако сейчас стало очевидно, что необходим иной подход.

«Сейчас посмотрели, уроки сделали и видим, что нам надо менять позицию. Нам столько и такого оружия, которое мы хотели иметь, не нужно», — подчеркнул он.

Лукашенко напомнил, что Минск не собирается ни на кого нападать, а белорусская территория представляет собой лесисто-болотистую местность, что уже является препятствием для любого агрессора.

Власти Белоруссии не жалеют средств на поддержание обороноспособности армии, однако каждый рубль должен быть использован «разумно, по-хозяйски», добавил он.

Президент Белоруссии рассказал, что сейчас в стране ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет. Также в войска поступают новейшие ЗРК «Тор-М2», радиолокационные станции «Противник», «Сопка», «Восток», «Роса», комплексы радиоэлектронной борьбы «Гроза».

Читайте на РБК Pro Pro Глава Epic Games: «Я заставил договориться Microsoft и Sony» Глава Epic Games: «Я заставил договориться Microsoft и Sony» Статьи Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае Инструкции Pro Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Статьи Pro Сам себе HR: почему сотруднику нужно быть собственным HR-менеджером Сам себе HR: почему сотруднику нужно быть собственным HR-менеджером Статьи Pro Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора Клуб инвесторов Pro Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром Статьи Pro x The Economist Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Статьи

Кроме того, в Белоруссии обновляется парк авиационной техники: было поставлено около 30 Су-30СМ, Як-130, Ми-8МТВ5 и других летательных аппаратов. В рамках гособоронзаказа 2021 года были закуплены 80 новых бронетранспортеров.

Лукашенко сообщил, что сейчас белорусская армия составляет 65–70 тыс. военнослужащих и что она очень мобильная. «Внезапность, неожиданность в любой войне играли важную роль. А для этого надо быть мобильными. Так мы и строили, и перестраивали в третий или четвертый раз свои вооруженные силы, свою армию», — отметил он.

10 мая министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в стране начался второй этап внезапной проверки сил реагирования. По его словам, это «адекватная реакция» на военные учения Defender Europe на территории стран НАТО в Европе.

«Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска», — пояснил он. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что смысл внезапной проверки сил состоит в том, «чтобы мы неожиданно вывели части на случай войны».