Байден допустил, что у Путина нет плана по выходу из конфликта на Украине

Президент США заявил, что такая возможность его беспокоит и он пытается понять, «что с этим делать». Путин ранее выражал уверенность в достижении Россией целей спецоперации на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что у российского президента Владимира Путина нет плана по выходу из сложившейся ситуации на Украине, передает Reuters.

По данным агентства, Байден назвал Путина «расчетливым» человеком и сообщил, что беспокоится из-за того, что у российского президента «нет плана по выходу [из конфликта] прямо сейчас». По словам президента США, он «пытается понять, что с этим делать».

Выступая на мероприятии по сбору средств под Вашингтоном, он также предположил, что Путин ожидал разделения НАТО и ЕС из-за военных действий на Украине, однако этого не произошло, подчеркнул Байден.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы решить ситуацию на Украине миром, однако, по его мнению, ей не дали такой возможности. Он также выразил уверенность в том, что российская операция достигнет заявленных результатов.

Объявляя о ее начале 24 февраля, Путин заявил, что Россия намерена освободитель жителей Донбасса от «геноцида», а также «денацифицировать и демилитаризовать» Украину.

Во время парада Победы в Москве 9 мая, президент отметил, что операция была единственной возможностью упредить агрессию против собственной территории.

Читайте на РБК Pro Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций Прогнозы Pro Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета Инструкции Pro Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам Инструкции Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Десять самых частых промахов начинающих предпринимателей Десять самых частых промахов начинающих предпринимателей Статьи Pro Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Статьи Pro СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России Статьи

Днем ранее, поздравляя глав ДНР и ЛНР с годовщиной Дня Победы, Путин выразил уверенность в том, что «победа будет за нами».