Байден допустил, что у Путина нет плана по выходу из конфликта на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что у российского президента Владимира Путина нет плана по выходу из сложившейся ситуации на Украине, передает Reuters.
По данным агентства, Байден назвал Путина «расчетливым» человеком и сообщил, что беспокоится из-за того, что у российского президента «нет плана по выходу [из конфликта] прямо сейчас». По словам президента США, он «пытается понять, что с этим делать».
Выступая на мероприятии по сбору средств под Вашингтоном, он также предположил, что Путин ожидал разделения НАТО и ЕС из-за военных действий на Украине, однако этого не произошло, подчеркнул Байден.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы решить ситуацию на Украине миром, однако, по его мнению, ей не дали такой возможности. Он также выразил уверенность в том, что российская операция достигнет заявленных результатов.
Объявляя о ее начале 24 февраля, Путин заявил, что Россия намерена освободитель жителей Донбасса от «геноцида», а также «денацифицировать и демилитаризовать» Украину.
Во время парада Победы в Москве 9 мая, президент отметил, что операция была единственной возможностью упредить агрессию против собственной территории.
Днем ранее, поздравляя глав ДНР и ЛНР с годовщиной Дня Победы, Путин выразил уверенность в том, что «победа будет за нами».