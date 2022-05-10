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Война санкций ,  
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В МИД заявили, что не планируют закрывать российские посольства в Европе

Россия не намерена по своей воле закрывать дипломатические представительства в европейских странах, сообщил замглавы МИД Александр Грушко, передает «РИА Новости».

«Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна», — ответил он на вопрос о такой возможности на фоне ввода западных санкций.

При этом Грушко подчеркнул, что Москва не начинала «дипломатическую войну, кампанию высылок».

МИД объявил о высылке восьми дипломатов Японии
Политика
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

После начала российской военной операции на Украине о высылке российских дипломатов объявили десятки европейских государств, а также Япония. На шаги некоторых из них российская сторона уже отреагировала ответными высылками сотрудников диппредставительств.

Одной из последних стала высылка семерых сотрудников посольства Дании в России 5 мая. Это стало ответом на решение Дании объявить персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства, а также «оказание датскими властями военной помощи Киеву».

Королевство решило выслать 15 российских дипломатов 5 апреля. Министр иностранных дел страны Йеппе Кофод заявил, что они занимались шпионажем. Он подчеркнул, что Дания хочет защитить свою безопасность, а решение принято вслед за «большим количеством других европейских стран». 

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