Россия вышлет семерых датских дипломатов

Решение принято в ответ на высылку Копенгагеном 15 российских дипломатов в начале апреля. В МИДе подчеркнули, что оставляют за собой право на дополнительные ответные меры

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Посла Дании Карстена Сендергорда вызвали в МИД России, где ему объявили о решении Москвы выслать семерых сотрудников посольства, сообщило ведомство. Это стало ответом на решение Дании объявить персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства, а также «оказание датскими властями военной помощи Киеву».

Высылаемые Москвой сотрудники должны покинуть Россию в течение двух недель. Еще одному датскому дипломату отказали в визе.

«С российской стороны было отмечено, что откровенно антироссийская политика королевства наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям», — заявили в МИДе. Российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные шаги на «недружественные действия Копенгагена», об этих мерах Дании сообщат позднее, добавили в министерстве.

Королевство решило выслать 15 российских дипломатов 5 апреля. Министр иностранных дел страны Йеппе Кофод заявил, что они занимались шпионажем. Он подчеркнул, что Дания хочет защитить свою безопасность, а решение принято вслед за «большим количеством других европейских стран». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на этот шаг.

После начала российской военной операции на Украине о высылке российских дипломатов объявили десятки европейских государств, а также Япония. На шаги некоторых из них российская сторона уже отреагировала ответными высылками сотрудников диппредставительств.