Байден заявил о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий
Соединенные Штаты готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий, заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисидой. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
«Мы и сами открыты к диалогу с КНДР в любое время и без предварительных условий», — заявил Байден.
Соединенные Штаты и прежде выражали готовность к общению с Пхеньяном. В начале марта специальный помощник президента США Мира Рапп-Хупер сообщила, что Вашингтон передал КНДР несколько предложений по «многим каналам», но не получил ни одного ответа. А в середине марта заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Чжун Пак, курирующая отношения с КНДР, рассказала об особом интересе к обсуждению сокращения рисков военной эскалации, санкций, мер по укреплению взаимного доверия и оказанию гуманитарной помощи Северной Корее.
Американский президент сообщил, что обсудил северокорейскую проблематику с японским премьер-министром, который также выразил интерес к саммиту с Ким Чен Ыном. Еще 26 марта сестра северокорейского лидера и де-факто второй человек в стране, заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, заявила об отсутствии интереса к саммиту с Японией. Тем не менее на пресс-конференции Кисида вновь заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном.
«Мы приветствуем возможность запуска диалога между нашими союзниками и КНДР. <...> Я верю в Японию, я верю в премьер-министра, и я считаю, что его стремление организовать диалог с ними [Пхеньяном] — это хорошее дело», — заявил Байден. Президент США также призвал руководство КНДР соблюдать права человека и немедленно решить проблему похищенных граждан Японии.
Японские власти считают, что с 1977 по 1983 год северокорейские агенты похитили 17 граждан Японии. Самой младшей из них, Мэгуми Ёкоте, на момент исчезновения было всего 13 лет. Как считают в Токио, похищенных использовали для обучения сотрудников корейских спецслужб японскому языку и культуре.
На первом саммите между главами двух стран в 2002 году Ким Ир Сен признал факт похищений 13 японцев; пятеро из них были освобождены. Остальные, как утверждают северокорейские власти, умерли. В Токио же считают, что они живы, но КНДР не хочет их освободить, так как после возвращения похищенные могут сообщить чувствительную для страны информацию.