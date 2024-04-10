Байден заявил о готовности к переговорам с КНДР без предварительных условий

Байден заявил о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий

Американский президент одобрил попытки премьер-министра Японии Фумио Кисиды организовать саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По его словам, сами США готовы к диалогу «в любое время»

Джо Байден и Фумио Кисида (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий, заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисидой. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы и сами открыты к диалогу с КНДР в любое время и без предварительных условий», — заявил Байден.

Соединенные Штаты и прежде выражали готовность к общению с Пхеньяном. В начале марта специальный помощник президента США Мира Рапп-Хупер сообщила, что Вашингтон передал КНДР несколько предложений по «многим каналам», но не получил ни одного ответа. А в середине марта заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Чжун Пак, курирующая отношения с КНДР, рассказала об особом интересе к обсуждению сокращения рисков военной эскалации, санкций, мер по укреплению взаимного доверия и оказанию гуманитарной помощи Северной Корее.

Американский президент сообщил, что обсудил северокорейскую проблематику с японским премьер-министром, который также выразил интерес к саммиту с Ким Чен Ыном. Еще 26 марта сестра северокорейского лидера и де-факто второй человек в стране, заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, заявила об отсутствии интереса к саммиту с Японией. Тем не менее на пресс-конференции Кисида вновь заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном.

«Мы приветствуем возможность запуска диалога между нашими союзниками и КНДР. <...> Я верю в Японию, я верю в премьер-министра, и я считаю, что его стремление организовать диалог с ними [Пхеньяном] — это хорошее дело», — заявил Байден. Президент США также призвал руководство КНДР соблюдать права человека и немедленно решить проблему похищенных граждан Японии.