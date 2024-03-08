В ЕК раскрыли порядок выплат по пакету помощи Украине на €50 млрд
Выплаты по утвержденной в Евросоюзе четырехлетней программе помощи Украине на €50 млрд (Ukraine Facility) начнутся в марте, сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Трансляция шла на YouTube.
До конца месяца Украина получит €4,5 млрд, а в апреле — €1,5 млрд, сказал Домбровскис. Издание «Обозреватель» уточняет, что первый транш включает в себя сразу три выплаты — по €1,5 млрд за каждый месяц с начала 2024 года. Сейчас ЕС продолжает доработку механизма, заявил замглавы ЕК.
Лидеры ЕС согласовали план помощи Киеву на период 2024-2027 годы в начале февраля, затем его утвердили Совет ЕС и Европарламент. Пакет включает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд, условием для выплат Брюссель назвал соблюдение демократичеких принципов и прав человека.
По словам замглавы ЕК, с начала военных действий в феврале 2022 года ЕС оказал Украине помощь на общую сумму €88 млрд; из них военная поддержка составила €28 млрд. В 2024 году Брюссель, как ожидается, выделит на эти цели €21 млрд, сказал Домбровскис.
Украинский Минфин заявлял, что полученные в рамках Ukraine Facility деньги пойдут на поддержку государственного бюджета и проекты по восстановлению страны. Глава ведомства Сергей Марченко говорил, что Киеву для обеспечения социальных расходов необходимо до $3 млрд от западных союзников каждый месяц: «Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования».
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