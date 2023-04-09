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Политика ,  
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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко в кремлевской квартире

Песков: Путин приглашал Лукашенко в кремлевскую квартиру
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на этой неделе в том числе проходили в служебной квартире в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

На вопрос, приглашал ли Путин Лукашенко в кремлевскую квартиру, он ответил утвердительно. «И в этот раз, насколько мне известно, приглашал», — добавил Песков.

Близкий к белорусскому президенту телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что, проведя переговоры и рабочий ужин в Кремле, главы государств несколько часов общались в кремлевской квартире. «Там обсуждались самые закрытые темы», — подчеркнули они.

Лукашенко 5 апреля прибыл с рабочим визитом в Россию. В первый день президенты встретились в Кремле, а на следующий день приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

В конце марта Песков рассказал, что с начала спецоперации на Украине Путин стал «очень часто» пользоваться квартирой в Кремле «по мере загруженности рабочего графика».

В интервью телеканалу «Россия 24» Путин рассказал, что 20 марта провел неформальную часть переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в квартире в Кремле.

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«У нас был рабочий обед, а потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение, у меня здесь [в Кремле] есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю здесь и ночую очень часто», — рассказал он.

По его словам, в ходе встречи они говорили обо всем неспеша, «сидя у камина и попивая чай».

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Владимир Путин Александр Лукашенко Кремль

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Александр Лукашенко

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