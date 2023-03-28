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В Азербайджане депутата обстреляли рядом с его домом

Депутата парламента Азербайджана Мустафу обстреляли рядом с его домом

Депутата азербайджанского Милли меджлиса (парламента) Фазиля Мустафу обстреляли рядом с его домом из огнестрельного оружия, сообщило агентство Trend. Он был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями, его оперируют. Как уточняет «Sputnik Азербайджан», у больницы, где проходит операция, дежурит полиция.

Как сообщили Trend в пресс-службе МВД, на месте происшествия находится оперативно-следственная группа и прокурор Баку Эльшан Аббасов. Нападение было совершено возле дома депутата, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет — у него ранения плеча и ноги. Как уточнили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

Как заявил депутат парламента Азербайджана Гудрат Гасангулиев, нападение на Мустафу — акт террора. «Уверен, что виновные в этом преступлении скоро будут наказаны», — отметил он.

Фазиль Мустафа — депутат Милли меджлиса с 2005 года, он избирался депутатом также в 2010 и в 2015 годах. Мустафа победил на выборах в Национальное собрание Азербайджана 9 февраля 2020 года и получил мандат депутата в парламент. Политик является заместителем председателя комитета по культуре, членом комитета по правам человека, а также членом парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран.

Теги
Азербайджан депутат нападение
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