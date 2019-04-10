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BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
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США признали провал попыток убедить Европу не строить «Северный поток-2»
По словам главы Госдепа, на сегодняшний день Берлин нацелен на то, чтобы продолжать строительство газопровода. Попытки Вашингтона отговорить европейцев от строительства «Северного потока-2» не дали результатов, сказал Майк Помпео
Фото: Jörg Carstensen / DPA / ТАСС

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделал все возможное, чтобы убедить европейских партнеров не строить газопровод «Северный поток-2», но эти усилия так и не принесли результатов. Об этом он сообщил в среду на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Сенаторы обратили внимание Помпео на то, что с появлением проекта «Северный поток-2» нет гарантий того, что газ продолжит поступать в Европу через территорию Украины. Госсекретарь на это сказал, что Вашингтон работает в этом направлении с Германией, которая вместе с Россией принимает участие в проекте «Северный поток-2».

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«Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода, — сказал Помпео. — Мы работаем с ними над тем, чтобы найти способ обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину».

«Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь Германию, не строить «Северный поток-2», но сегодня успеха в этом нет», — добавил глава Госдепа.

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США выступают против проекта «Северный поток-2», считая, что Москва будет использовать поставки энергоносителей в качестве средства давления на Европу. «Мы должны продолжать оказывать давление, чтобы свернуть «Северный поток-2». Мы не должны увеличивать зависимость Европы от российских энергетических поставок. Если нам это удастся, мы поможем Европе прочнее стоять на ногах», — говорил ранее Помпео. Украина также выступает против газопровода, называя его «геополитическим проектом Кремля».

​Президент России Владимир Путин отрицает, что «Северный поток-2» имеет отношения к политике и считает, что проект выгоден Европе. Позицию США по нему он связывает с конкурентной борьбой.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: «Северный поток - 2»
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