США признали провал попыток убедить Европу не строить «Северный поток-2»

По словам главы Госдепа, на сегодняшний день Берлин нацелен на то, чтобы продолжать строительство газопровода. Попытки Вашингтона отговорить европейцев от строительства «Северного потока-2» не дали результатов, сказал Майк Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделал все возможное, чтобы убедить европейских партнеров не строить газопровод «Северный поток-2», но эти усилия так и не принесли результатов. Об этом он сообщил в среду на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Сенаторы обратили внимание Помпео на то, что с появлением проекта «Северный поток-2» нет гарантий того, что газ продолжит поступать в Европу через территорию Украины. Госсекретарь на это сказал, что Вашингтон работает в этом направлении с Германией, которая вместе с Россией принимает участие в проекте «Северный поток-2».

«Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода, — сказал Помпео. — Мы работаем с ними над тем, чтобы найти способ обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину».

«Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь Германию, не строить «Северный поток-2», но сегодня успеха в этом нет», — добавил глава Госдепа.