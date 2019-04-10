Аваков выступил против решения Порошенко уволить главу Одесской области

Глава МВД Украины считает, что президент принимает неправомерное решение, поскольку губернатор Одесской области Максим Степанов боролся с фальсификациями и противодействовал технологиям подкупа избирателей

Арсен Аваков (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Глава МВД Украины выступил против решения президента Петра Порошенко об отставке губернатора Одесской области.​ Изначально об этом сообщил в своем Facebook депутат Верховной рады Антон Геращенко. Позже информацию об этом подтвердил и сам Аваков.

«Сегодня кабинет министров Петра Порошенко согласовал безосновательную отставку главы Одесской ОГА [областной городской администрации] Максима Степанова, который отказался быть де-факто сотрудником избирательного штаба действующего президента», — написал Геращенко.

Геращенко отметил, что Аваков проголосовал «против политической расправы над Максимом Степановым».

«Он [Степанов] противодействовал фальсификации, противодействовал «сетке» (технология подкупа избирателей. — РБК) — его увольняют», — объяснил свое решение Аваков, назвав неправомерными действия Порошенко.

Украинский президент сменил губернатора Одесской области, который занимал этот пост с января 2017 года, в начале недели, 8 апреля. Причины увольнения Степанова официально не назывались, на его место президент назначил первого заместителя Степанова Сергея Паращенко.