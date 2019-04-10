Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией. Об этом он заявил журналистам перед своей рабочей поездкой в Техас, сообщает The Washington Post.
«Это было незаконное расследование, оно было начато незаконно. Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности, но мы одержали верх», — сказал американский лидер.
Трамп отметил, что пока не видел полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
«Я не читал доклад Мюллера. Что касается меня, то мне дела нет до доклада Мюллера, я полностью оправдан», — подчеркнул президент.