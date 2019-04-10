Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США

По словам Трампа, расследование о предполагаемых связях его команды с Россией и о вмешательстве Кремля в президентские выборы в США 2016 года было незаконным и противоречащим Конституции, а также нацеленным на смену власти в США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией. Об этом он заявил журналистам перед своей рабочей поездкой в Техас, сообщает The Washington Post.​

«Это было незаконное расследование, оно было начато незаконно. Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности, но мы одержали верх», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что пока не видел полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Я не читал доклад Мюллера. Что касается меня, то мне дела нет до доклада Мюллера, я полностью оправдан», — подчеркнул президент.