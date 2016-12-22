Немецкая торговая палата подсчитала ущерб от санкций США против России

Экономика Германии в ближайшие годы потеряет несколько миллиардов евро из-за новых санкций США против России, подсчитала ассоциация немецких бизнесменов. Краткосрочный ущерб экономике ФРГ превысит €100 млн

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Санкции, которые США ввели на прошлой неделе против крупных российских бизнесменов и принадлежащих им концернов, негативным образом отразятся на сотрудничающих с ними немецких предприятиях. Только от принятых в пятницу ограничений экономика ФРГ потеряет в ближайшие годы несколько миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении Российско-германской внешнеторговой палаты (AHK), поступившем в распоряжение РБК.

По словам экспертов палаты, работающий в России немецкий бизнес тесно сотрудничает с некоторыми из попавших в санкционный список российских компаний и бизнесменов. В первую очередь это «Группа ГАЗ», «Ренова», Rusal и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В пятницу, 6 апреля, Минфин США ввел ограничения против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 предприятий. Включение в санкционный список (SDN) означает блокировку активов в США, запрет на въезд физических лиц в страну и запрет американцам сохранять с указанными людьми и компаниями деловые отношения.

Принцип же экстерриториальности, введенный в августе 2017 года американским законом CAATSA, позволяет американцам наказывать физические и юридические лица из третьих стран, если они содействуют «значительным транзакциям» в пользу попавших в список SDN людей и компаний. Это значит, что европейские и азиатские бизнесмены заметно рискуют, сохраняя отношения с попавшими под санкции лицами.

В случае отказа от новых сделок немецких компаний с попавшими в пятницу под санкции лицами краткосрочный ущерб экономике ФРГ превысит €100 млн, подсчитали в AHK. В течение нескольких лет под ударом окажутся текущие и планировавшиеся проекты на сумму в несколько миллиардов евро, уверены эксперты палаты.

В начале марта AHK опубликовала данные опроса руководителей 141 немецкой компании, работающих в России, с общим оборотом в €11 млрд (всего членами AHK являются около 800 фирм). Лишь треть респондентов не ожидали негативных для себя последствий от предусмотренных американским законом CAATSA санкций. 41% опрошенных немецких компаний на тот момент еще не могли оценить будущего влияния.

Во вторник, 10 апреля, принадлежащая немецкой Deutsche Börse клиринговая компания Clearstream, которая позволяет своим клиентам покупать ценные бумаги на множестве национальных рынков, объявила, что не будет работать с бумагами компаний, попавших 6 апреля в список SDN.