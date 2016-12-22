Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,87 61,90 EUR Нал. 78,89 76,14 USD Бирж. 63,02 +2,36 EUR Бирж. 77,84 +3,14 USD ЦБ. 62,37 +3,80 EUR ЦБ. 76,85 +4,97 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6835,90 +85,70 MOEX 2173,76 +3,96% RTS 1090,79 -0,38% Brent 71,15 +3,72% DJIA 24371,00 +1,63% Nasdaq 7070,90 +1,73% FTSE 7266,75 +1,00%
Немецкая торговая палата подсчитала ущерб от санкций США против России
Лента новостей
Московские аэропорты временно закроют из-за репетиций парада Победы 21:49, Общество Лига чемпионов по футболу. «Рома» — «Барселона». Онлайн 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн 21:45, Спорт Глава Пентагона отменил запланированные поездки на фоне ситуации в Сирии 21:37, Политика Совет директоров UC Rusal покинул второй иностранец 21:26, Политика Reuters сообщил о двух российских проектах резолюций СБ ООН по Сирии 21:18, Политика Силуанов призвал россиян самим позаботиться о достойной пенсии 20:58, Общество Лондонская биржа металлов остановит торги алюминием UC Rusal с 17 апреля 20:57, Бизнес Генсек ООН потребовал допустить экспертов ОЗХО к месту «химатаки» в Сирии 20:53, Политика Генпрокурор Украины сообщил об аресте российского судна за «кражу песка» 20:52, Политика «Челноки» из Пхеньяна: зачем глава МИД КНДР приехал в Россию 20:38, Политика ВТБ сменил куратора реконструкции стадиона «Динамо» 20:27, Бизнес Немецкая торговая палата подсчитала ущерб от санкций США против России 20:18, Политика ФАС оштрафовала «дочку» Novartis за завышение цены на препарат от рака 20:13, Общество Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии 20:10, Политика МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге 20:07, Общество ФАС обвинила «ВымпелКом» в попытках ввести в заблуждение абонентов 20:03, Бизнес СК назвал источник отравления детей выхлопными газами в школе под Пензой 19:51, Общество В МИДе рассказали о грозящей Лесли в Таиланде тюрьме или депортации 19:46, Общество Васильев поблагодарил спецслужбы за «зачистки» в руководстве Дагестана 19:45, Политика Сбербанк отложил размещение облигаций после обвала на рынке 19:34, Финансы США предостерегли банки от сделок с попавшими под санкции россиянами 19:34, Политика США отправят ударную группу ВМС с авианосцем в Средиземное море 19:30, Политика Российский фондовый рынок начал отыгрывать падение после обвала 19:23, Финансы Песков рассказал детали встречи Путина и Медведева 19:11, Экономика Структура Дерипаски решила отказаться от аэропорта Геленджика 19:07, Бизнес Синоптики назвали 10 апреля самым теплым днем с начала года 18:54, Общество Познер заявил о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии 18:45, Политика
Немецкая торговая палата подсчитала ущерб от санкций США против России
Новые санкции США, 20:18
0
Немецкая торговая палата подсчитала ущерб от санкций США против России
Экономика Германии в ближайшие годы потеряет несколько миллиардов евро из-за новых санкций США против России, подсчитала ассоциация немецких бизнесменов. Краткосрочный ущерб экономике ФРГ превысит €100 млн
Фото: Thomas Peter / Reuters

Санкции, которые США ввели на прошлой неделе против крупных российских бизнесменов и принадлежащих им концернов, негативным образом отразятся на сотрудничающих с ними немецких предприятиях. Только от принятых в пятницу ограничений экономика ФРГ потеряет в ближайшие годы несколько миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении Российско-германской внешнеторговой палаты (AHK), поступившем в распоряжение РБК.

По словам экспертов палаты, работающий в России немецкий бизнес тесно сотрудничает с некоторыми из попавших в санкционный список российских компаний и бизнесменов. В первую очередь это «Группа ГАЗ», «Ренова», Rusal и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Беспрецедентные санкции: что грозит российским миллиардерам и их бизнесам
Экономика

В пятницу, 6 апреля, Минфин США ввел ограничения против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 предприятий. Включение в санкционный список (SDN) означает блокировку активов в США, запрет на въезд физических лиц в страну и запрет американцам сохранять с указанными людьми и компаниями деловые отношения.

Принцип же экстерриториальности, введенный в августе 2017 года американским законом CAATSA, позволяет американцам наказывать физические и юридические лица из третьих стран, если они содействуют «значительным транзакциям» в пользу попавших в список SDN людей и компаний. Это значит, что европейские и азиатские бизнесмены заметно рискуют, сохраняя отношения с попавшими под санкции лицами.

В случае отказа от новых сделок немецких компаний с попавшими в пятницу под санкции лицами краткосрочный ущерб экономике ФРГ превысит €100 млн, подсчитали в AHK. В течение нескольких лет под ударом окажутся текущие и планировавшиеся проекты на сумму в несколько миллиардов евро, уверены эксперты палаты.

В начале марта AHK опубликовала данные опроса руководителей 141 немецкой компании, работающих в России, с общим оборотом в €11 млрд (всего членами AHK являются около 800 фирм). Лишь треть респондентов не ожидали негативных для себя последствий от предусмотренных американским законом CAATSA санкций. 41% опрошенных немецких компаний на тот момент еще не могли оценить будущего влияния.

Во вторник, 10 апреля, принадлежащая немецкой Deutsche Börse клиринговая компания Clearstream, которая позволяет своим клиентам покупать ценные бумаги на множестве национальных рынков, объявила, что не будет работать с бумагами компаний, попавших 6 апреля в список SDN.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: Германия , внешняя торговля , санкции США
Главное
Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии Политика
Материалы по теме
США предостерегли банки от сделок с попавшими под санкции россиянами Политика
Аксенов предложил ввести в Крыму особый режим для бизнеса под санкциями Политика
Clearstream отказалась торговать бумагами попавших под санкции компаний Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.