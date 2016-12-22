Горбачев рассказал о «неумении» Путина и Трампа вести диалог

Мир находится на грани «большой беды», и Владимиру Путину и Дональду Трампу лучше встретиться, чтобы «начать серьезный диалог и отвести эту нависающую над миром угрозу», считает Михаил Горбачев

Михаил Горбачев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с «Интерфаксом» рассказал, что разочарован неспособностью президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина — наладить диалог.

По его словам, США и Россия находятся «на острие конфронтации». «Надо встретиться как можно скорее «на полпути», но полноценно, один-два дня серьезного разговора с участием министров иностранных дел и обороны», — сказал Горбачев. Международная обстановка еще не опустилась до уровня карибского кризиса 1962 года, «но тревога огромная».

«Такого давно не было, и я очень разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры. Налицо неумение вести диалог, использовать дипломатические механизмы. Мировая политика превратилась в обмен взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами», — посетовал Горбачев.

Бывший президент СССР высказал уверенность, что «войны никто не хочет», но инциденты с участием российских и американских сил «могут привести к большой беде».

«Нужна новая версия движения за мир. Не для того, чтобы осуждать, взваливать вину на ту или другую сторону, а для того, чтобы потребовать от лидеров начать серьезный диалог и отвести эту нависающую над миром угрозу», — заключил Горбачев.

Сейчас Белый дом готовится к ответу на химическую атаку в Сирии, Трамп для этого отказался от запланированной поездки в Латинскую Америку. Рассматривается в том числе возможность военного ответа, сообщал Reuters со ссылкой на источники. Россия заявляет о том, что химоружие в Сирии не применялось. Кроме того, постпред России при ООН указывал на то, что США ждут «серьезные последствия» в случае военного удара по Сирии.